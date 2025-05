Vibran al ritmo techno de Mariana Bo en la cuarta edición del Sinaloa Beer Fest 2025

”Estoy emocionada, tocar para mi gente siempre es algo muy bonito, ya quiero tocar y ver como reaccionan porque traigo un techno muy mio, y yo creo que no se ha visto algo como esto en Culiacán, lo que traigo ahora es algo más oscuro, industrial, algo totalmente distinto a lo que presenté la última vez que estuve aquí, y realmente espero lo disfruten mucho, todas producciones mías, agregando también algo con el violín”, detalló la DJ Sinalonse, quien está próxima a viajar a Singapur para una presentación especial.

La homenajeada no solo es una Dj, productora y figura clave en la escena electrónica, es también una inspiración para las nuevas generaciones de sinaloenses que sueñan en grande.

Los Moustros del Espacio Exterior, fue otra de las agrupaciones que también puso a bailar a los asistentes, interpretando temas como Wipe Out, Bule Bule, Una chica me dijo una vez, Chocolate, Johnny Be good, y muchas otras que fueron del agrado del público.