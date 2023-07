Posteriormente el cantautor Roberto Tapia subió al escenario para ofrecer a ritmo de la banda los temas Por verte feliz, El gallo de Sinaloa, No fue fácil, Me duele, Cuando te acuerdes de mí, Si no me querías, sin faltar también, El Niño de la Tuna, JGL, Las edades, Caminos diferentes, La charla, entre muchas más, mientras que su fan número uno, su mamá, lo veía desde la primera fila.

Con Buscando y buscando, el grupo Edición Especial arribó al escenario, arrancando su intervención en medio de la pirotecnia que iluminó la cancha, mientras continuaban con un sinfín de covers que han hecho suyos, entre ellos Sobre mis pies, Si es posible, Gracias, Todo cambia, por citar algunos.