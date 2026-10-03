Vibran mexicanos con el regreso de Sir Elton John

Sir Elton John regresó al Estadio Banorte 34 años después de su debut en el icónico recinto en Ciudad de México. La leyenda británica se reencontró con sus seguidores locales por primera vez en 14 años, en el primero de dos conciertos con los que culmina su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road que comenzó en 2018. “Buenas noches México. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque no pude venir durante mi gira Farewell Yellow Brick debido al Covid”, dijo el pianista y compositor de 79 años ante un público de más de 60 mil personas (de acuerdo con los organizadores), conformado en su mayoría por generaciones de los 60, 70 y 80. “Quería ofrecer estos dos últimos conciertos para agradecerles todo el amor y el apoyo que me han brindado durante tanto tiempo”, agregó el artista, que vestía un elegante traje blanco y lentes rojos. “Significa muchísimo para mí estar aquí en Ciudad de México para dar mis dos últimos espectáculos, ¿OK? ¡Vamos a pasarlo genial!”.

Los seguidores del llamado Rocket Man acudieron a la cita en coloridos atuendos para recordar cada una de las grandes épocas que lo han convertido en uno de los cantautores más importantes de la música contemporánea, detalla billboard.com Trajes de lentejuelas, lentes multicolores, abrigos con pelaje de colores y zapatos de plataforma se vieron en el recinto sin importar la lluvia que cubrió el sur de la ciudad.

El cantante se presentó en el Estadio Banorte.