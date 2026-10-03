Vibran mexicanos con el regreso de Sir Elton John

Sir Elton John regresó al Estadio Banorte 34 años después de su debut en el icónico recinto en Ciudad de México. La leyenda británica se reencontró con sus seguidores locales por primera vez en 14 años, en el primero de dos conciertos con los que culmina su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road que comenzó en 2018.
“Buenas noches México. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque no pude venir durante mi gira Farewell Yellow Brick debido al Covid”, dijo el pianista y compositor de 79 años ante un público de más de 60 mil personas (de acuerdo con los organizadores), conformado en su mayoría por generaciones de los 60, 70 y 80.
“Quería ofrecer estos dos últimos conciertos para agradecerles todo el amor y el apoyo que me han brindado durante tanto tiempo”, agregó el artista, que vestía un elegante traje blanco y lentes rojos. “Significa muchísimo para mí estar aquí en Ciudad de México para dar mis dos últimos espectáculos, ¿OK? ¡Vamos a pasarlo genial!”.
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Los seguidores del llamado Rocket Man acudieron a la cita en coloridos atuendos para recordar cada una de las grandes épocas que lo han convertido en uno de los cantautores más importantes de la música contemporánea, detalla billboard.com
Trajes de lentejuelas, lentes multicolores, abrigos con pelaje de colores y zapatos de plataforma se vieron en el recinto sin importar la lluvia que cubrió el sur de la ciudad.
El show de dos horas incluyó un repertorio de 24 canciones, entre ellas clásicos como Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, Bennie and the Jets, I Guess That’s Why They Call It the Blues, The One, Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Honky Cat y Rocket Man, esta última una de las más esperadas por sus fans.
Las presentaciones de Elton John en el Estadio Banorte, epicentro mexicano de la Copa Mundial de Fútbol 2026, representan una celebración entrañable en honor tanto al artista como a una ciudad que ha preservado su memoria y celebrado su música durante años.
Una de las canciones más esperadas por sus viejos y nuevos fans fue Rocket Man, su primer éxito pop inspirado en un relato de 1951 de Ray Bradbury, que contó con una versión extendida para el show, con una salida de piano de casi cuatro minutos. El tema desató la ovación entre sus seguidores, conmovidos y nostálgicos, que por unos minutos se sintieron como si fueran al espacio.
La canción que el cantautor escribió en memoria del icono del cine estadounidense Marilyn Monroe en 1973 — y años después reinventó para despedir a su entrañable amiga Lady Di, la princesa Diana –, también fue incluido en el repertorio en México, logrando un momento emotivo y frágil que conmovió a gran parte de los asistentes.
En las grandes pantallas aparecieron imágenes de Monroe, donde se le apreciaba posando ante las cámaras, ataviada con lencería y haciendo gala de la sensualidad y belleza que la convirtieron en una leyenda.
Otra de las canciones más esperadas de la noche, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, fue Cold Heart, que puso a bailar todo el recinto sin excepción. Con la superestrella británica Dua Lipa (con quien grabó originalmente la canción) proyectada en pantalla, el tema fue coreado a todo pulmón por el público, que se resistía a aceptar que el final del concierto había llegado.