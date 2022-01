Alejandro Fernández continuó con una foto que fue capturada en el momento cuando juntó su cabeza con la exacta de su papá. Las últimas dos imágenes lo remontaron a su niñez, en una de estas figuró cambiaron un beso a Vicente Fernández y en la otra solo se estaban mirando frente a frente.

“Por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros y nos llenan de nostalgia”, escribió en su publicación.

Camila Fernández, una de las hijas gemelas fruto del matrimonio entre el intérprete de Me dediqué a perderte y su ex esposa, América Guinart, también grabó a su abuelo con mucho cariño. La también cantante subió un video en sus historias de Instagram donde figuró Vicente Fernández sentado en una gran silla de madera, mientras deleitaba a sus familiares con su espectacular voz a ritmo de Ando que me lleva.