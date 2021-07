Vicente Fernández Jr. dice que fue secuestrado

Tras más de dos meses de permanecer lejos de la vida pública, Vicente Fernández Jr. reapareció para aclarar los rumores que circularon en torno a él y sus problemas de adicciones. Además, señaló que demandará a las personas que lo secuestraron.

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios. Sí estuve “recluido”, pero no por las razones que dicen y no tengo porqué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la clínica ‘13 de febrero’”, explicó el cantante a una revista.

Vicente Fernández Jr. reveló que durante 66 días no tuvo comunicación con su familia y durmió en una habitación con más compañeros, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

“Cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, es muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”, detalló.

Sin embargo, el cantante aclaró que él entró a la clínica con su consentimiento. “Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto al reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas de 90 días; yo lo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente salió y le informó a Mariana”.

Señaló que a su novia le dijeron que estaba intranquilo, molesto, y que el trato en el lugar no era cordial ni respetuoso, por lo que Mariana González informó a sus hijos, y ellos a sus padres, y fue así como lo sacaron de ahí.

Cuando se le preguntó si su reclusión fue planeada por su familia, respondió que no tiene conocimiento de ello, pero le agradaría saberlo.

Para Vicente Fernández Jr, quien también decidió jugársela en la política, indicó que para él cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro, por lo que su abogado Guillermo Pous ya analiza cómo procederá legalmente ante esta situación.

Finalmente, señaló que él se dedicará a aclarar todos los rumores que se dijeron durante el tiempo que estuvo lejos de las cámaras.