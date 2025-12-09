$!Víctor Joel García: Cumple un sueño de la infancia

Cuando apenas era un niño Víctor Joel soñaba con ser Rey de la Alegría, en el patio de su casa jugaba junto a sus hermanos y amigos haciendo desfiles de Carnaval, usando lo que tuviera a la mano para hacer carros alegóricos, este sueño esta apunto de materializarse, ya que es uno de los cuatro candidatos elegidos por el Instituto de Cultura para competir por la corona.

Cada año, Victor Joel y su familia se reúnen en la Avenida del Mar para ver el desfile de Carnaval, para ellos es una tradición saludar a las Reinas y al Rey hasta lo alto de sus carros alegóricos, él siempre se ha visualizado en ese lugar, convertido en un soberano y escribir su propia historia dentro de las Fiestas del Rey Momo.

“El sueño es de siempre, desde que era una niño, cada año decía “este año me voy a lanzar” pero por alguna cosa u otra lo posponía, pero fue a raíz de la coronación de Víctor Quiroz que dije ya, el próximo año, pero el año pasado no pude por varios problemas personales, pero este año fui a inscribirme, porque me estoy haciendo viejo, aunque para sorpresa soy el más joven de todos, y no pensé quedar seleccionados, porque he escuchado que varios reyes hasta la segunda o tercera vez los eligen, pero aquí estoy”, dijo Victor Joel.

A sus 32 años, Víctor se gana la vida como empleado de Pemex en Mazatlán, además es cantante de un conocido grupo musical del puerto, y en sus tiempos libres hace teatro con la compañía 360. Graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, Víctor también es emprendedor, y tiene un pequeño negocio de decoración de fiestas.

La contienda para elegir al Rey de la Alegría se mide en votos económicos, quien más dinero reúne y entregue en los dos cómputos será quien se lleve la corona, para esto el joven artista está realizando boteos en los puntos más concurridos de Mazatlán, además de buscar patrocinios con empresas locales.

“Quiero que todos sepan que en caso de ganar, ganamos gracias a la gente, no quiero llevarme el triunfo yo solo, sino decir que estoy ahí porque la gente así lo quiso, porque la verdad si un peso te da la gente te ayuda bastante”, dijo.