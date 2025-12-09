$!Víctor Joel García: Cumple un sueño de la infancia

Cuando apenas era un niño Víctor Joel soñaba con ser Rey de la Alegría, en el patio de su casa jugaba junto a sus hermanos y amigos haciendo desfiles de Carnaval, usando lo que tuviera a la mano para hacer carros alegóricos, este sueño esta apunto de materializarse, ya que es uno de los cuatro candidatos elegidos por el Instituto de Cultura para competir por la corona.
Cada año, Victor Joel y su familia se reúnen en la Avenida del Mar para ver el desfile de Carnaval, para ellos es una tradición saludar a las Reinas y al Rey hasta lo alto de sus carros alegóricos, él siempre se ha visualizado en ese lugar, convertido en un soberano y escribir su propia historia dentro de las Fiestas del Rey Momo.
“El sueño es de siempre, desde que era una niño, cada año decía “este año me voy a lanzar” pero por alguna cosa u otra lo posponía, pero fue a raíz de la coronación de Víctor Quiroz que dije ya, el próximo año, pero el año pasado no pude por varios problemas personales, pero este año fui a inscribirme, porque me estoy haciendo viejo, aunque para sorpresa soy el más joven de todos, y no pensé quedar seleccionados, porque he escuchado que varios reyes hasta la segunda o tercera vez los eligen, pero aquí estoy”, dijo Victor Joel.
A sus 32 años, Víctor se gana la vida como empleado de Pemex en Mazatlán, además es cantante de un conocido grupo musical del puerto, y en sus tiempos libres hace teatro con la compañía 360. Graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, Víctor también es emprendedor, y tiene un pequeño negocio de decoración de fiestas.
La contienda para elegir al Rey de la Alegría se mide en votos económicos, quien más dinero reúne y entregue en los dos cómputos será quien se lleve la corona, para esto el joven artista está realizando boteos en los puntos más concurridos de Mazatlán, además de buscar patrocinios con empresas locales.
“Quiero que todos sepan que en caso de ganar, ganamos gracias a la gente, no quiero llevarme el triunfo yo solo, sino decir que estoy ahí porque la gente así lo quiso, porque la verdad si un peso te da la gente te ayuda bastante”, dijo.
Desde su presentación como candidato oficial, el pasado mes de noviembre, Víctor ha vivido una campaña llena de emociones, donde es el contacto con la gente lo más gratificante, “Esto no es nada de lo que esperaba, es más, me está encantando esta experiencia, he trabajado más de lo que pensaba, me gusta mucho conectar con le gente, he llegado a estar hasta media hora platicando con las personas que me encuentro en la calle cuando voy a botear, es algo que me esta llenando y supera mis expectativas de la contienda del Carnaval”.
Al igual que sus compañeros, Víctor está consciente de que Mazatlán atraviesa una complicada ola de violencia, misma que el año pasado puso en duda la realización del Carnaval, sin embargo, aprovechó este espacio para invitar a la gente de otros Estados a visitar el puerto.
“Me gustaría invitar a la gente a que venga a Mazatlán, en el Carnaval siempre tienen una seguridad importante, que conozcan lo que es el Carnaval”, explicó.
En sus redes sociales, Víctor ha estado subiendo mucho contenido acerca de su campaña, dentro de los videos, se popularizó uno donde se muestra la reacción de su familia al enterarse que es candidato, “se escuchan los gritos de mi mamá y de la Maggie (su hermana), emocionadas cuando les di la noticia”.
Este es uno de los muchos videos que protagoniza Maggie, su hermana, quien es una joven con síndrome de down, que se ha ganado el cariño de todos sus seguidores. +
Nombre: Victor Joel García López
Edad: 32 años
Ocupación: Empleado de Pemex, cantante, y actor de teatro musical
Padres: Esthela y Joel
Hermanos: Christian, Maggie y Monserrat.
Color de Porra: Naranja