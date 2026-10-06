Victoria Ruffo estuvo hospitalizada por norovirus

Victoria Ruffo fue hospitalizada ocho días tras contraer norovirus, que le causó una severa deshidratación. La actriz ya se recupera en casa, siguiendo tratamiento médico, después de ausentarse dos semanas de sus actividades laborales.

La protagonista de La Madrastra permaneció ocho días internada tras sufrir una deshidratación severa relacionada con norovirus, una infección que causa vómito y diarrea. La actriz, quien ya retoma sus actividades, estuvo dos semanas ausente de su trabajo y continúa bajo tratamiento médico.

El norovirus es conocido como el virus de la gripe estomacal y provoca episodios constantes de diarrea y vómito. Inicialmente, la actriz no tomó suficientes líquidos, pensando que su cuerpo debía expulsar el malestar. Esta decisión derivó en una pérdida severa de líquidos que requirió atención médica urgente.

“Es que me dio un virus que se llama norovirus. Le dicen el virus de la gripe del estómago”, dijo Victoria Ruffo durante un encuentro con la prensa. La actriz detalló que el cuadro le provocó episodios constantes de diarrea y vómito. “Yo casi no tomaba líquidos y entonces, pues me vino una deshidratación fuerte y ya me tuve que ir al hospital”, relató.

“Ocho días en el hospital”, afirmó la actriz sobre el tiempo que permaneció internada. Ruffo pidió a los médicos volver a casa porque extrañaba a sus perritas, su cama y sus pertenencias. El especialista le permitió salir bajo la condición de regresar si volvía a sentirse mal.

“Pues no debería dejarla salir, pero la voy a dejar salir”, recordó que le dijo el médico.

La actriz sostiene que mejoró después de recibir atención médica y medicamentos. “Ya me sentí mucho mejor, obviamente con antibióticos y todo”, expresó la intérprete. También señaló que el médico le dejó un tratamiento de dos meses.

”Ahorita ya estoy bien, ya puedo, pero sí falté dos semanas porque sí estaba yo en el hospital”, afirmó la actriz. Ruffo aseguró que ya se siente en condiciones de volver a trabajar tras superar los días de mayor malestar.

La actriz agradeció el acompañamiento de la prensa y evitó dar más detalles sobre el diagnóstico médico o sobre las indicaciones que recibió después de abandonar el hospital. “Ya se me siento mejor, ya estoy mejor. Gracias a Dios”, dijo Ruffo.

Durante el encuentro, personas presentes insistieron en que los cuadros de vómito y diarrea persistentes requieren revisión médica para evitar una deshidratación severa.