$!Viene Ricky Martin a Sinaloa, dará concierto en Los Mochis

Ricky Martin llegará por primera vez en Los Mochis con su gira Ricky Martin Live el próximo 25 de octubre de 2026 en el Estadio Chevron Park.

El concierto marcará la primera presentación del cantante puertorriqueño en Los Mochis y se suma a la agenda de espectáculos que busca llevar a la ciudad propuestas musicales de alcance internacional.

El escenario elegido será el Estadio Chevron Park, anteriormente conocido como Parque de Béisbol Emilio Ibarra Almada, que se convertirá en sede de una noche dedicada a los éxitos del intérprete de Livin’ la vida loca, La copa de la vida, María y otros temas que forman parte de su trayectoria.