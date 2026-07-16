Vika Valles apuesta por la cumbia con ‘Tu adiós sombrío’ y anuncia un EP de temas inéditos

La artista, originaria de Durango, pero radicada en Mazatlán desde hace alrededor de 20 años, compartió en conferencia de prensa que este nuevo material refleja historias de desamor y superación personal, con letras inspiradas en quienes enfrentan la dificultad de dejar atrás una relación.

El sencillo estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales y que representa el primer adelanto de un EP integrado por temas inéditos de su autoría.

Con una nueva etapa musical marcada por composiciones propias, colaboraciones y una propuesta que busca ampliar su estilo, la cantante Vika Valles anunció el lanzamiento de Tu adiós sombrío.

”Son canciones que hablan del dolor, pero también de salir adelante, quiero que las personas se identifiquen y encuentren un mensaje de fortaleza”, expresó.

Aunque el regional mexicano ha sido la base de su carrera, adelantó que sorprenderá a su público con nuevos sonidos, entre ellos una cumbia, género que pocas veces ha explorado.

El primer sencillo de esta producción será Tu adiós sombrío, una colaboración con La Sonora Dinamita de Lucho Argain, tema que, aseguró, combina un ritmo bailable con una historia de profundo sentimiento.

Durante la presentación reveló que la canción tiene un significado especial, ya que su compositor atravesaba un momento personal complicado y había perdido la motivación para seguir escribiendo música.

”Cuando supo que íbamos a grabarla recuperó las ganas de seguir componiendo, ahora incluso nos está haciendo más canciones, creo que esta historia demuestra la importancia de apoyar los sueños de las personas”, comentó.

La colaboración con la agrupación surgió luego de que sus integrantes la buscaran para concretar un proyecto que ya habían conversado tiempo atrás.

El videoclip fue grabado en un yate en Mazatlán, escenario que también servirá para mostrar los atractivos del puerto.

Vika Valles adelantó que próximamente dará a conocer una colaboración con una reconocida cantante, cuyo nombre mantiene en reserva, además de que analiza la posibilidad de grabar junto al sinaloense El Tigrillo Palma.

La intérprete señaló que vive una de las etapas más activas de su carrera al combinar su proyecto como solista con Alta Tensión, concepto que fusiona regional mexicano y cumbia, además de participar en la iniciativa El vestido de mis sueños, emprendimiento que abrirá junto con su familia.

Entre los logros recientes destacó su presentación en el Auditorio Nacional con La Sonora Santanera, experiencia que calificó como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

”Fue un sueño hecho realidad. Estar en un escenario donde se han presentado los grandes artistas me emocionó muchísimo y me motiva a seguir trabajando”, afirmó.

La cantante también reveló que actualmente toma clases de acordeón con la intención de incorporar el instrumento a sus presentaciones y ofrecer una propuesta distinta dentro del regional mexicano.

”Es un instrumento muy representativo de Durango y casi no se ve en mujeres, quiero demostrar que también podemos hacerlo y darle un sello diferente a mi música”, comentó la intérprete, quien inició su carrera profesional a los 15 años y hoy espera continuar en ascenso desde Mazatlán.