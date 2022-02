Vincen Melendres ya no es vocalista de La Arrolladora

Vincen Melendres desapareció de La Arrolladora Banda El Limón, ya no se presenta junto a la agrupación y tampoco grabó los últimos videos oficiales, en los que trabajó la banda que dirige René Camacho en enero de este año.

Al mismo estilo en el que Edén Muñoz fue anunciando su salida de Calibre 50, así Vincen está vislumbrando su salida de La Arrolladora. Ya que en diciembre de este año anunció que no se estaría presentando junto a la banda porque tenía Covid, sin embargo, no ha regresado y todo parece indicar que no regresará.

René Camacho tiene presentando a su banda durante todo lo que va del año ya sin Vincen, incluso, en enero de este año grabaron los que serán los videos oficiales en Estados Unidos sin él.

Luego, hace unos días Vincen quitó de todas sus redes sociales la leyenda “Vocalista de La Arrolladora”, sobre todo de Instagram, que era dónde más resaltaba. De esto modo, al igual que Edén, preparando el terreno para cuando tenga que hacer el anuncio oficial.

Después, René subió a sus redes sociales un anuncio donde pide que sigan a los vocalistas de La Arrolladora, junto a una foto de los tres vocalistas que quedan, Gregorio Corona, Esaúl García y Jan Carlos Mauleón, este último apena fue presentado como vocalista el pasado 5 de enero.

“Sigan a los vocalistas de La Arrolladora”, escribió René Camacho en su cuenta de Instagram.

De este modo, quedan tres vocalistas en la agrupación, los más recientes sería Jan Carlos Mauleón, originario de Oaxaca, quien toma los micrófonos que deja Vincen Melendres y Gregorio Corona, y se unen a Esaúl García, quien llegó a esta banda en 2018.

Luego de todo esto Noroeste confirmó con fuentes cercanas al artista que se prepara para seguir con su carrera como cantante, y que en los próximos días empezara hacer ruido de los que se vienen, sin embargo, tiene que arreglar su relación laboral con la oficina de La Arrolladora.

Dejan a La Arrolladora

Apenas en marzo de 2021 salió Josi Cuén de La Arrolladora para iniciar su carrera como solista, luego una de las últimas presentaciones de Vincen fue en noviembre de ese mismo año, cuando la agrupación acompañó a Mon Laferte en los Latin Grammys.

Por los micrófonos de La Arrolladora, también han pasado cantantes como Jorge Medina y Germán Montero, los dos ya con sus proyectos como solistas.