Vincen y Gabriel se unen y forman Los Melendres

Vincen y su hermano Gabriel se unieron y formaron un nuevo proyecto musical, lo titularon Los Melendres.

Vincen duró casi 8 años como vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, y en enero de este año salió de forma repentina. El cantante mazatleco compartió en un en vivo en sus redes sociales las razones de su salida y agradeció a la agrupación por haber formado parte de su sueño como artista.

"No vengo a hablar mal de nadie, no vengo a tirar tierra a nadie porque estoy muy agradecido con Dios y por la oportunidad que se me brindó", dijo Vincen Melendres a sus seguidores.

"Fue una decisión difícil. Quiero darle las gracias a Fernando Camacho, a toda la gente que está involucrada con La Arrolladora Banda El Limón por darme la oportunidad de formar parte de la agrupación. Para mí La Arrolladora siempre ha sido la número uno, con todo el respeto para las demás".

Vincen Melendres aclaró que su salida de La Arrolladora no fue por irresponsabilidad, como se había dicho, y se dio por decisión propia.

"A mí no me corrieron, la gente que piense que a mí me corrieron, que me bajaron porque era un borracho, fiestero e irresponsable, no va por ahí la cosa. Bendito Dios la decisión fue mía".

Tras ello, Vincen presentó a su hermano Gabriel con quien inicia el proyecto Los Melendres.

"Siento mucha emoción, aquí está uno de los motivos por el cual dejé a la Arrolladora, uno de los motivos más grandes en mi vida. Siento mucha emoción, esto que estamos emprendiendo mi hermano y yo no es nuevo, no es de ahorita, esto viene desde que tenemos uso de razón, de la primera vez que mi papá nos puso a cantar a los dos juntos, desde ahí nace el sueño de poder hacer algo juntos", dijo Vincen.

Tocó turno de hablar a Gabriel Melendres, quien formó parte de la agrupación de Horacio Palencia, aseguró estar nervioso con este inicio de proyecto.

"Me siento muy nervioso. Oficialmente damos la noticia que iniciamos nuestra carrera como solistas con bastantes nervios e inquietudes", compartió Gabriel Melendres.

Los Melendres presentarán en unos días oficialmente su proyecto musical a sus seguidores.