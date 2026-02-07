Vinculan a proceso a la actriz Livia Brito por agresión a paparazzi en 2020

Parece que la suerte o los recursos legales se le agotaron a la protagonista de telenovelas de origen cubano, Livia Brito. Este fin de semana, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que la actriz fue vinculada a proceso.

De acuerdo con una publicación del comunicador, conocido como “C4”, el delito por el que fue señalada es “falsedad de declaraciones”.

“Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Ernesto Zepeda y la abogada @Angela_Frias la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo”, se lee en el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.