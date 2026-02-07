Vinculan a proceso a la actriz Livia Brito por agresión a paparazzi en 2020

Parece que la suerte o los recursos legales se le agotaron a la protagonista de telenovelas de origen cubano, Livia Brito. Este fin de semana, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que la actriz fue vinculada a proceso.
De acuerdo con una publicación del comunicador, conocido como “C4”, el delito por el que fue señalada es “falsedad de declaraciones”.
“Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Ernesto Zepeda y la abogada @Angela_Frias la denunciaron luego de que mintiera ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo”, se lee en el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
VINCULAN a PROCESO a LIVIA BRITO @liviabritoof Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones.Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de q mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo. pic.twitter.com/g4kkmrDyfH— Carlos Jiménez (@c4jimenez)
February 6, 2026
La protagonista del melodrama Mujer de Nadie fue vinculada a proceso por el caso en el que presuntamente agredió al paparazzi Ernesto Zepeda, según información difundida por Carlos Jiménez, señala vanguardia.com.
Hasta el viernes, alrededor de las 18:00 horas, Brito no contaba con una sentencia ni había sido declarada culpable; sin embargo, deberá presentarse ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal que también involucra a su entonces pareja, Yosmi Gedler Martínez.
El caso, que ocurrió en junio de 2020, no ha sido olvidado. En aquel momento, la actriz vacacionaba en una playa junto a su pareja cuando se molestó por las fotografías que le tomó Zepeda. El fotógrafo denunció daño moral y lesiones, mientras que la actriz argumentó una presunta invasión a su privacidad.