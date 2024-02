“Hemos venido aquí a visitar un poco el trabajo que están haciendo en la olla. Y para darle un poquito de visibilidad a esto, utilizar también el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, para que la gente colabore. Nosotros vamos a hacer también lo que esté en nuestra mano. Vamos a colaborar con ustedes para ayudarles, porque en realidad ustedes son los verdaderos héroes y heroínas”, dijo

El cantante español exhortó al resto de estrellas internacionales y otros artistas que desde hoy y hasta el próximo viernes animarán la Quinta Vergara a que se sumen a “ayudar a este trabajo que todavía no termina”.

“Viña, gracias. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte. He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer”, escribió el cantante en la imagen que subió a su Instagram mostrando dos galardones.