Visita Banda El Recodo la Ciudad del Vaticano

Una vez más, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, continua demostrando ser una de las agrupaciones importantes dentro del Regional Mexicano, regresando nuevamente a Europa, donde realizará varias presentaciones, visitando El Vaticano, en Roma, Italia. La reconocida banda compartió algunos videos y fotografías de su arribo a esta ciudad, donde se les puede ver posando en la Plaza de San Pedro, caminando por sus calles, conociendo detalles importantes de la ciudad, esto como parte de su gira de presentaciones que están realizando por Europa, una de ellas el 23 de noviembre en Berlín, Alemania.

La banda recorre la Plaza de San Pedro.

El embajador de México en Italia Genaro Lozano, fue quien recibió en Roma a la agrupación encabezada por su líder Poncho Lizárraga, el funcionario les deseó suerte y los invitó a regresar pronto para ofrecer un concierto en la ciudad eterna.

“Hay momentos que marcan el alma, y este es uno de ellos. Visitar el Vaticano así, tan de cerca y con tanta hospitalidad, es un regalo invaluable. Para creyentes y no creyentes, estar aquí es una oportunidad única para pedir por nuestros familiares, por los enfermos y por México”, escribió la agrupación en sus redes sociales.

Banda El Recodo fue recibida por el embajador de México Genaro Lozano.

También agregó que la Música los sigue llevando por caminos que jamás imaginaron. “Gracias de corazón al Padre Manuel por recibirnos con tanta generosidad. Un recuerdo que nos acompañará siempre y que honra el camino que recorremos como músicos”, se puede leer en la publicación.

La madre de todas las bandas, se encontró con la comunidad latina y mexicana radicada en Milán, que no dejó de bailar y cantar durante las dos horas y media que duró el recital. Ahí se dio cita un eufórico público que bailó y cantó con la banda, convirtiendo la noche un momento mágico, llena de emociones y con un ambiente sin igual repleto de energía y pasión.

Poncho Lizárraga en El Vaticano.