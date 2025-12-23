$!Visita Fátima Bosch zonas arqueológicas de la CDMX

La actual Miss Universo, la tabasqueña Fátima Bosch, realizó su primera aparición pública en la Ciudad de México luego de verse involucrada en una polémica con Lupita Jones, primera mexicana en ganar el certamen internacional. Su visita a la capital no estuvo ligada a declaraciones sobre el conflicto, sino a un recorrido cultural por uno de los espacios más representativos del país, el Museo Nacional de Antropología, experiencia que compartió en redes sociales con alcance internacional.

Durante su estancia en la capital, Fátima Bosch realizó un recorrido por el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más visitados de México, señala elimparcial.com A través de imágenes y videos publicados en sus redes sociales, mostró distintas piezas emblemáticas del patrimonio nacional, lo que generó interacción entre seguidores dentro y fuera del país. El recorrido se presentó como una actividad cultural que pone en el centro la historia y los conocimientos de las civilizaciones originarias, en un contexto de visibilidad internacional propio de su cargo como Miss Universo.



