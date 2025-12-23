$!Visita Fátima Bosch zonas arqueológicas de la CDMX

La actual Miss Universo, la tabasqueña Fátima Bosch, realizó su primera aparición pública en la Ciudad de México luego de verse involucrada en una polémica con Lupita Jones, primera mexicana en ganar el certamen internacional.
Su visita a la capital no estuvo ligada a declaraciones sobre el conflicto, sino a un recorrido cultural por uno de los espacios más representativos del país, el Museo Nacional de Antropología, experiencia que compartió en redes sociales con alcance internacional.
Durante su estancia en la capital, Fátima Bosch realizó un recorrido por el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más visitados de México, señala elimparcial.com
A través de imágenes y videos publicados en sus redes sociales, mostró distintas piezas emblemáticas del patrimonio nacional, lo que generó interacción entre seguidores dentro y fuera del país.
El recorrido se presentó como una actividad cultural que pone en el centro la historia y los conocimientos de las civilizaciones originarias, en un contexto de visibilidad internacional propio de su cargo como Miss Universo.
Entre los puntos más destacados de su visita al museo se encuentran el mural “Dualidad”, de Rufino Tamayo, La Piedra del Sol, uno de los símbolos más reconocidos de la cultura mexica, La fuente monumental conocida como “El Paraguas”, ubicada en el patio central del recinto.
Junto a las imágenes, Bosch escribió la frase: “Sabíamos leer las estrellas”, en referencia al conocimiento astronómico de las culturas prehispánicas. El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como un reconocimiento a la herencia ancestral de México.
Las publicaciones de Fátima Bosch generaron comentarios divididos. Por un lado, varios usuarios destacaron su papel como promotora del patrimonio cultural mexicano ante una audiencia global. Por otro, surgieron críticas en plataformas como X, donde algunos señalaron una supuesta contradicción entre el orgullo por las culturas originarias y su fe católica.
La visita de Bosch a la Ciudad de México coincidió con críticas recientes de Lupita Jones, quien cuestionó su comportamiento durante una caravana navideña en Tabasco. En ese evento, la actual Miss Universo fue captada bailando de forma espontánea con habitantes de su estado natal.
Jones señaló que ese tipo de actitudes no corresponden, a su juicio, al perfil que debe mantener una ganadora de Miss Universo. En una declaración que generó amplia difusión, afirmó que “Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’”, en referencia al certamen estatal que Bosch ganó antes de su coronación internacional.