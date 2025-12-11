Visita J Balvin la Basílica de Guadalupe, previo al Día de la Virgen

El ícono global del reguetón colombiano, J Balvin, sorprendió a miles de fieles al acudir a la Basílica de Guadalupe, días antes de la celebración del 12 de diciembre, un gesto que rápidamente se viralizó por su sencillez y religiosidad.
Durante su estancia en la Ciudad de México, el cantante se unió a millones de peregrinos que se congregan en el Tepeyac, mostrando un lado más íntimo y reservado de su vida personal.
La presencia del artista en el templo se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.
A través de un video compartido en sus redes, J Balvin mostró fragmentos de su experiencia y la emoción de adquirir objetos religiosos en el lugar, señala milenio.com
Entre ellos, compró tres cadenitas con medallas de la Virgen: una verde, otra rosa y una amarilla. “Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México”, escribió el reguetonero, quien además prometió regresar al país en 2026 por su gira.
Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe 🙏 Feliz siempre de estar en Mexico 🇲🇽 ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb— J BALVIN (@JBALVIN)
El cantante fue invadido por una ola de fans quienes le pedían fotos para poder recordar aquel momento. La elección de la fecha no es casual, el 11 de diciembre marca la víspera de la fiesta más importante del calendario católico nacional, la celebración de la Virgen de Guadalupe.
En este día, miles de peregrinos acuden al templo para mostrar su devoción, preparando la llegada masiva del 12 de diciembre.
La presencia de J Balvin en medio de esta tradición refuerza la conexión del cantante con la cultura mexicana y el simbolismo de la Virgen.
Ante la publicación como despedida de la ciudad, fans esperaban una aparición sorpresa en el concierto de Bad Bunny como invitado especial para interpretar su canción que tienen juntos La Canción.
Sin embargo, rumores habían mencionado sobre una ruptura a su relación de amigos. Algunos gestos y referencias artísticas recientes habían generado especulación en redes sociales, pero Balvin mismo ha declarado que no existe enemistad personal con Bad Bunny y que celebra el éxito de su colega.
A pesar de no coincidir con Bad Bunny, J Balvin tiene confirmadas fechas de conciertos en México para el próximo año lo que ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan verlo en vivo y disfrutar de su repertorio completo de éxitos.
La fechas son: 14 y 15 de mayo del 2026 en el Palacio de los Deportes. Con esta visita, J Balvin refuerza su vínculo con la cultura latina y el simbolismo de la Virgen de Guadalupe, destacando un lado más cercano y espiritual que rara vez se ve en su carrera artística.