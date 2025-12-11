Visita J Balvin la Basílica de Guadalupe, previo al Día de la Virgen

El ícono global del reguetón colombiano, J Balvin, sorprendió a miles de fieles al acudir a la Basílica de Guadalupe, días antes de la celebración del 12 de diciembre, un gesto que rápidamente se viralizó por su sencillez y religiosidad. Durante su estancia en la Ciudad de México, el cantante se unió a millones de peregrinos que se congregan en el Tepeyac, mostrando un lado más íntimo y reservado de su vida personal. La presencia del artista en el templo se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

A través de un video compartido en sus redes, J Balvin mostró fragmentos de su experiencia y la emoción de adquirir objetos religiosos en el lugar, señala milenio.com Entre ellos, compró tres cadenitas con medallas de la Virgen: una verde, otra rosa y una amarilla. “Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México”, escribió el reguetonero, quien además prometió regresar al país en 2026 por su gira.

Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe 🙏 Feliz siempre de estar en Mexico 🇲🇽 ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb — J BALVIN (@JBALVIN) December 10, 2025