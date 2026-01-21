Visita Mr. Beast el Estado de México, junto a Eugenio Derbez

En redes sociales, vecinos de la comunidad San Andrés Tepetitlán, en el municipio Almoloya de Alquisiras, al sur del Estado de México, reportaron la visita de Mr. Best y Eugenio Derbez.
A través de redes sociales se difundieron videos del creador de contenido estadounidense junto al actor mexicano paseando por la comunidad y conviviendo con algunos de sus habitantes.
De acuerdo con las grabaciones que circulan en internet, el famoso multimillonario James Donaldson, conocido como Mr. Beast, y Eugenio Derbez aterrizaron en un helicóptero durante la mañana del martes 20 de enero.
¿Mr. Beast en #Almoloya de Alquisiras?Aunque no lo crea, el influencer llegó al municipio acompañado de Eugenio Derbez.Llegaron en helicóptero al sur del #Edomex -no se podía esperar menos- y sorprendieron a todos. pic.twitter.com/XoFDQK1ZiH— Quadratín EMX (@QuadratinEdomex)
January 21, 2026
Como era de esperarse, la visita de ambas celebridades generó gran asombro entre los habitantes de la zona, quienes no dudaron en acercarse a tomarse una fotografía con ellos.
Niños, jóvenes y adultos se acercaron al lugar a saludar a Mr. Beast y Eugenio Derbez, quienes se acercaron a convivir un momento con ellos, detalla milenio.com
Ni el influencer extranjero ni el actor de Hollywood han revelado la verdadera razón de su visita al Estado de México, lo que ha dado pie a diversas especulaciones.
Las grabaciones muestra como el famoso youtuber fue acompañado de su equipo de trabajo, por lo que se rumora que podría estar planeando filmar un nuevo video en México; también hay quienes aseguran que estuvieron de visita en San Andrés Tepetitlán para inaugurar un telebachillerato.
El encuentro en el Estado de México se da apenas dos semanas después de que el actor mexicano apareciera en un video de Mr. Beast compitiendo por un millón de dólares.
Derbez compitió contra otras 29 celebridades por el gran premio en efectivo; aunque el actor tuvo pocas apariciones, fue reconocido por el youtuber al llamarlo “Todo un guerrero”.
@parlantedelvalledetoluca Este es el momento en el que @mrbeast visita
#AlmoloyaDeAlquisiras en el
#Edoméx iba con @eugenioderbezoficial
♬ sonido original - ElParlanteDelValleDeToluca
MrBeast, cuyo nombre real es James Donaldson, es un popular creador de contenido y filántropo estadounidense, conocido por sus extravagantes videos en YouTube.
Nacido el 7 de mayo de 1998, ganó notoriedad por sus desafíos extremos, donaciones generosas y proyectos innovadores, como la creación de un parque de atracciones y la plantación de millones de árboles a través de su iniciativa “Team Trees”.
Su estilo único y su enfoque en ayudar a los demás le han permitido acumular millones de suscriptores y convertirse en una de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento digital. Además, ha utilizado su plataforma para abordar diversas causas sociales, lo que lo ha consolidado como un referente en la comunidad de creadores.