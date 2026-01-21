Visita Mr. Beast el Estado de México, junto a Eugenio Derbez

En redes sociales, vecinos de la comunidad San Andrés Tepetitlán, en el municipio Almoloya de Alquisiras, al sur del Estado de México, reportaron la visita de Mr. Best y Eugenio Derbez. A través de redes sociales se difundieron videos del creador de contenido estadounidense junto al actor mexicano paseando por la comunidad y conviviendo con algunos de sus habitantes. De acuerdo con las grabaciones que circulan en internet, el famoso multimillonario James Donaldson, conocido como Mr. Beast, y Eugenio Derbez aterrizaron en un helicóptero durante la mañana del martes 20 de enero.

¿Mr. Beast en #Almoloya de Alquisiras?



Aunque no lo crea, el influencer llegó al municipio acompañado de Eugenio Derbez.



Llegaron en helicóptero al sur del #Edomex -no se podía esperar menos- y sorprendieron a todos. pic.twitter.com/XoFDQK1ZiH — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) January 21, 2026

Como era de esperarse, la visita de ambas celebridades generó gran asombro entre los habitantes de la zona, quienes no dudaron en acercarse a tomarse una fotografía con ellos. Niños, jóvenes y adultos se acercaron al lugar a saludar a Mr. Beast y Eugenio Derbez, quienes se acercaron a convivir un momento con ellos, detalla milenio.com Ni el influencer extranjero ni el actor de Hollywood han revelado la verdadera razón de su visita al Estado de México, lo que ha dado pie a diversas especulaciones. Las grabaciones muestra como el famoso youtuber fue acompañado de su equipo de trabajo, por lo que se rumora que podría estar planeando filmar un nuevo video en México; también hay quienes aseguran que estuvieron de visita en San Andrés Tepetitlán para inaugurar un telebachillerato. El encuentro en el Estado de México se da apenas dos semanas después de que el actor mexicano apareciera en un video de Mr. Beast compitiendo por un millón de dólares. Derbez compitió contra otras 29 celebridades por el gran premio en efectivo; aunque el actor tuvo pocas apariciones, fue reconocido por el youtuber al llamarlo “Todo un guerrero”.