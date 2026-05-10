Visita Namjoon de BTS el Museo Anahuacalli

Durante su paso por la Ciudad de México, RM, conocido también como Namjoon, sorprendió al ARMY al visitar el Museo Anahuacalli, uno de los recintos culturales más emblemáticos del país y una de las obras más importantes del muralista Diego Rivera. La visita del líder de BTS rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de fans celebraron su interés por la historia, el arte y la arquitectura mexicana. La elección del Anahuacalli no sorprendió del todo a sus seguidores, ya que Namjoon es conocido por su pasión por los museos y por compartir constantemente sus recorridos culturales en distintas partes del mundo.

#Namjoon visitó el Museo Anahuacalli durante su paso por la Ciudad de México, un espacio cultural considerado una de las obras más importantes de Diego Rivera.



El museo fue diseñado por el propio Rivera para resguardar su enorme colección de arte prehispánico, con más de 50 mil... pic.twitter.com/HGhuceFx6p — BTSchartsMX🇲🇽 (@mxcharts) May 9, 2026

Desde hace años, RM ha demostrado públicamente su fascinación por el arte. Durante sus viajes, suele visitar galerías, museos y espacios históricos, compartiendo fotografías y reflexiones con sus seguidores, señala elimparcial.com Su visita al Museo Anahuacalli encaja perfectamente con ese interés. El recinto, ubicado al sur de la capital mexicana, es considerado una joya arquitectónica y cultural que combina la visión artística de Diego Rivera con la riqueza del legado prehispánico de México. Para el ARMY mexicano, este recorrido fue interpretado como una muestra del profundo respeto que Namjoon tiene por las culturas del mundo.

Desde hace años, RM ha demostrado públicamente su fascinación por el arte.