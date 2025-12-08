$!Visita Salma Hayek la Casa Azul de Frida Kahlo

Las redes sociales del Museo Frida Kahlo han compartido imagenes de la vista de la actriz y productora mexicana Salma Hayek a La Casa Azul, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. En el libro de visitas dejó un mensaje que refleja la conexión íntima con este espacio.

“En la Casa Azul celebramos la visita de @salmahayek , quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: “Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.” — Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de Frida Kahlo”, compartió el museo.