$!Visita Salma Hayek la Casa Azul de Frida Kahlo

Las redes sociales del Museo Frida Kahlo han compartido imagenes de la vista de la actriz y productora mexicana Salma Hayek a La Casa Azul, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. En el libro de visitas dejó un mensaje que refleja la conexión íntima con este espacio.
“Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.
“En la Casa Azul celebramos la visita de @salmahayek , quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: “Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.” — Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de Frida Kahlo”, compartió el museo.
La relación de Hayek con Kahlo es inseparable de la película Frida, donde la actriz interpretó a la pintora y también fungió como productora. El filme, nominado a seis premios Oscar y ganador de dos, consolidó la imagen de Kahlo como ícono global, señala quien.com
La propia presidenta Claudia Sheinbaum recordó recientemente que “la película que ella hizo de Frida volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero. Extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo, gracias a esa película”.
Durante su estancia en México, Hayek sostuvo una reunión de casi dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz el pasado 23 de noviembre.
En el encuentro, la actriz planteó la necesidad de mayores incentivos para la industria cinematográfica mexicana, destacando que el cine genera alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos al año y proyecta la imagen del país en el extranjero.