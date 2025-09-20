Visita Shakira el Museo de Frida Kahlo

Aunque la cantante intentó pasar desapercibida, los elementos de seguridad que la acompañaron llamaron la atención y casi de inmediato fue identificada por varias personas que se encontraban en el lugar.

La cantante fue captada caminando por La Casa Azul, ubicada en el corazón de la delegación Coyoacán, junto a sus hijos Milan (12 años) y Sasha (10 años).

Tras cerrar con broche de oro sus presentaciones de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, Shakira partió rumbo a Estados Unidos no sin antes visitar uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México: el Museo Frida Kahlo.

Shakira aceptó tomarse unas fotografías con algunos de sus fans y después realizó el recorrido por el interior de la casa de la mano de sus hijos, destaca infobae.com

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas mexicanos aplaudieron la actitud que la cantante tuvo con sus fans a pesar de que se encontraba en un momento familiar.

“Todos se la encuentran menos yo”, “A mi me invitaron ayer a el museo y como pensé que es con cita dije no, para qué. Vaya sorpresa”, “Es una dama divina a diferencia de Luis Miguel, que cuando va a un lugar quiere que todos se salgan”, “Eso se conoce como estar en el momento indicado”, “Falto un día al trabajo, mis compañeros: Ayer vino Shakira”, son alguno de los comentarios que se pueden leer.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Shakira concluyó su serie de doce conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Antes de bajar del escenario, la artista manifestó su aprecio a sus fans mexicanos y destacó la calidez que recibió en todos sus shows. Posteriormente, se viralizó un video en redes sociales del momento en que la cantante bajó del escenario, donde se puede ver que rompió en llanto por el trabajo que hizo y el apoyo del público.