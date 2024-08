Quien tuvo la oportunidad de estar cerca de ella belleza nicaragüense fue la maquillista mazatleca Libia Farriols, a quien se le ve maquillándola y preparándola para cada una de las grabaciones en las distintas locaciones.

“Un día en el que me pellizqué varias veces, los que me conocen saben de mis sueños y lo que significa para mí esto... una pequeña probadita de los muuuchos looks que hicimos a Sheynnis Palacios”, escribió la maquillista en su publicación, acompañada de la Miss.