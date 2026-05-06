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Visitará BTS el Palacio Nacional este miércoles y podrían saludar a army desde balcón

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció la visita, hoy miércoles 6 de mayo, a las 17:00 horas de la Ciudad de México
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/05/2026 12:06
06/05/2026 12:06

La banda surcoreana BTS visitará este miércoles 6 de mayo el Palacio Nacional, anunció la Presidenta de México Claudia Sheimbaum, quien agregó que será una reunión corta y que los integrantes podrían saludar desde el balcón a los fans.

El encuentro con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, está programado a las 17:00 horas, de la Ciudad de México y será a puerta cerrada.

Señaló que existe la posibilidad de que los artistas salgan a uno de los balcones del recinto para saludar a sus seguidores, ante la expectativa de concentración en el Zócalo.

$!Al Zócalo de la Ciudad de México ya empiezan a llegar las armys.
Al Zócalo de la Ciudad de México ya empiezan a llegar las armys. ( Foto: X)

Claudia Sheinbaum recordó en la conferencia mañanera, que esta visita se concretó, luego de que ella envió una cata al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la que expresó el entusiasmo del público mexicano por la agrupación y pidió más presentaciones en México.

En respuesta, el gobierno surcoreano facilitó el contacto con la agencia del grupo. Y ante la inquietud de un concierto gratuito en el Zócalo, precisó que no hay nada concreto.

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