Visitará BTS el Palacio Nacional este miércoles y podrían saludar a army desde balcón

La banda surcoreana BTS visitará este miércoles 6 de mayo el Palacio Nacional, anunció la Presidenta de México Claudia Sheimbaum, quien agregó que será una reunión corta y que los integrantes podrían saludar desde el balcón a los fans.

El encuentro con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, está programado a las 17:00 horas, de la Ciudad de México y será a puerta cerrada.

Señaló que existe la posibilidad de que los artistas salgan a uno de los balcones del recinto para saludar a sus seguidores, ante la expectativa de concentración en el Zócalo.