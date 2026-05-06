Visitará BTS el Palacio Nacional este miércoles y podrían saludar a army desde balcón

La banda surcoreana BTS visitará este miércoles 6 de mayo el Palacio Nacional, anunció la Presidenta de México Claudia Sheimbaum, quien agregó que será una reunión corta y que los integrantes podrían saludar desde el balcón a los fans.
El encuentro con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, está programado a las 17:00 horas, de la Ciudad de México y será a puerta cerrada.
Señaló que existe la posibilidad de que los artistas salgan a uno de los balcones del recinto para saludar a sus seguidores, ante la expectativa de concentración en el Zócalo.
Claudia Sheinbaum recordó en la conferencia mañanera, que esta visita se concretó, luego de que ella envió una cata al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la que expresó el entusiasmo del público mexicano por la agrupación y pidió más presentaciones en México.
En respuesta, el gobierno surcoreano facilitó el contacto con la agencia del grupo. Y ante la inquietud de un concierto gratuito en el Zócalo, precisó que no hay nada concreto.