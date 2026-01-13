Visitará Chris Pratt a México, promoverá su nuevo filme ‘Sin Piedad’

La Ciudad de México se alista para recibir a Chris Pratt, una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, quien visitará el país este sábado 17 de enero como parte de la gira promocional de Sin Piedad, su nueva película de acción y suspenso. La expectativa entre fans y medios es alta, ya que han pasado diez años desde su última visita oficial a territorio mexicano cuando vino a promocionar Pasajeros. La presencia de Pratt en la capital promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más comentados del mes. Aunque los detalles de su agenda se mantienen bajo reserva, se espera que el actor participe en actividades con la prensa, encuentros con fans y una presentación especial del filme, previo a su estreno en salas el 23 de enero.

Sin Piedad es un thriller de acción y ciencia ficción dirigido por Timur Bekmambetov. La película plantea una historia ambientada en un futuro cercano, donde el sistema de justicia está controlado por una inteligencia artificial capaz de decidir el destino de las personas en tiempo récord, señala quien.com Pratt interpreta a un hombre que se ve atrapado en una carrera contra el tiempo tras ser acusado de un crimen que asegura no haber cometido. Con solo horas para probar su inocencia, el personaje deberá enfrentarse tanto al sistema como a sus propios límites, en una historia cargada de tensión, acción y dilemas tecnológicos.