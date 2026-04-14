$!Visitará Ed Sheeran a México con su gira ‘Loop Tour’

El regreso de Ed Sheeran a México ya es un hecho. A través de sus redes sociales, el cantante británico confirmó una nueva fecha en el país como parte de su gira Loop Tour.
En su publicación, el intérprete de Shape of You lanzó un mensaje directo a sus fans: “¿México, están listos?” junto con el anuncio de que el concierto se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Hasta ahora, Ed Sheeran tiene una única fecha confirmada en México: el 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y para anunciarlo compartió un video brindando con margaritas.
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Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos)
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Tras el anuncio, el artista también compartió detalles sobre la venta de boletos. La venta general comenzará el lunes 20 de abril a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) a través de funticket.mx, detalla quien.com
Por el momento, no se ha confirmado si habrá preventa para fans ni si se ofrecerán paquetes VIP, que suelen incluir beneficios como acceso anticipado al concierto.
Mientras tanto, el cantante invitó a sus seguidores a consultar su sitio web oficial para conocer más detalles del tour y futuras actualizaciones.
Tras el éxito de sus giras alrededor del mundo y una carrera que ha dejado huella en la memoria de sus fans, Ed Sheeran regresa con un show renovado que destaca por su formato en vivo.
El Loop Tour propone una experiencia distinta: sobre el escenario, el cantante construye cada canción en tiempo real usando una loop station, creando capas de sonido frente al público. Así, cada presentación se vuelve única, manteniendo la esencia que lo ha definido desde sus inicios: él, su guitarra y una conexión directa con la audiencia.
Con más de 200 millones de discos vendidos, premios como los Grammy, BRIT Awards y Billboard, y récords en plataformas digitales, Sheeran se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación.
Su capacidad para transformar grandes escenarios en experiencias cercanas lo llevó incluso a hacer historia con tres noches consecutivas con entradas agotadas en el Estadio de Wembley, presentándose completamente solo en el escenario.