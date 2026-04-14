$!Visitará Ed Sheeran a México con su gira ‘Loop Tour’

El regreso de Ed Sheeran a México ya es un hecho. A través de sus redes sociales, el cantante británico confirmó una nueva fecha en el país como parte de su gira Loop Tour. En su publicación, el intérprete de Shape of You lanzó un mensaje directo a sus fans: “¿México, están listos?” junto con el anuncio de que el concierto se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hasta ahora, Ed Sheeran tiene una única fecha confirmada en México: el 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y para anunciarlo compartió un video brindando con margaritas.

Tras el anuncio, el artista también compartió detalles sobre la venta de boletos. La venta general comenzará el lunes 20 de abril a las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) a través de funticket.mx, detalla quien.com Por el momento, no se ha confirmado si habrá preventa para fans ni si se ofrecerán paquetes VIP, que suelen incluir beneficios como acceso anticipado al concierto.