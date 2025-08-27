Visitará Leonardo DiCaprio México por estreno de ‘Una batalla tras otra’

La Ciudad de México se prepara para recibir una visita de lujo con la llegada del director Paul Thomas Anderson y un reparto de primer nivel encabezado por Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor y Chase Infiniti. Este evento forma parte del tour internacional de Una batalla tras otra, la nueva producción de Warner Bros. Pictures que promete cautivar al público con una historia cargada de emoción, acción y dilemas profundos. La premiere en México, que tendrá lugar en Toreo Parque Central, será una oportunidad única para que los fans vivan de cerca la magia del cine junto a estas leyendas de la pantalla grande.

Una batalla tras otra es un thriller intenso que combina amor, furia y resistencia en una narrativa visceral. La historia sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un ex radical que vive en la paranoia y al margen de la sociedad junto a su hija Willa (Chase Infiniti). Cuando un antiguo enemigo (Sean Penn) regresa tras 16 años y Willa desaparece, Bob se embarca en una desesperada búsqueda para encontrarla. Padre e hija enfrentarán las consecuencias de un pasado turbulento en una trama llena de persecuciones, traiciones y decisiones de vida o muerte, detalla milenio.com Dirigida por Paul Thomas Anderson, conocido por obras maestras como Petróleo sangriento y Licorice Pizza, la película promete una experiencia cinematográfica inolvidable, potenciada por un equipo creativo de primer nivel que incluye al compositor Jonny Greenwood y la diseñadora de vestuario Colleen Atwood, ambos reconocidos con nominaciones y premios de prestigio.

