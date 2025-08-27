Visitará Leonardo DiCaprio México por estreno de ‘Una batalla tras otra’

La Ciudad de México se prepara para recibir una visita de lujo con la llegada del director Paul Thomas Anderson y un reparto de primer nivel encabezado por Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor y Chase Infiniti.
Este evento forma parte del tour internacional de Una batalla tras otra, la nueva producción de Warner Bros. Pictures que promete cautivar al público con una historia cargada de emoción, acción y dilemas profundos.
La premiere en México, que tendrá lugar en Toreo Parque Central, será una oportunidad única para que los fans vivan de cerca la magia del cine junto a estas leyendas de la pantalla grande.
Una batalla tras otra es un thriller intenso que combina amor, furia y resistencia en una narrativa visceral. La historia sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un ex radical que vive en la paranoia y al margen de la sociedad junto a su hija Willa (Chase Infiniti).
Cuando un antiguo enemigo (Sean Penn) regresa tras 16 años y Willa desaparece, Bob se embarca en una desesperada búsqueda para encontrarla. Padre e hija enfrentarán las consecuencias de un pasado turbulento en una trama llena de persecuciones, traiciones y decisiones de vida o muerte, detalla milenio.com
Dirigida por Paul Thomas Anderson, conocido por obras maestras como Petróleo sangriento y Licorice Pizza, la película promete una experiencia cinematográfica inolvidable, potenciada por un equipo creativo de primer nivel que incluye al compositor Jonny Greenwood y la diseñadora de vestuario Colleen Atwood, ambos reconocidos con nominaciones y premios de prestigio.
El 18 de septiembre a las 19:00 horas, Toreo Parque Central en la Ciudad de México será el escenario de un evento especial donde los fans podrán conocer a Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar y del BAFTA, acompañado por Benicio Del Toro, Teyana Taylor y Chase Infiniti.
Junto a ellos estará el director Paul Thomas Anderson, cuya visión única ha dado vida a esta historia. Este encuentro promete ser una experiencia única para los amantes del cine, quienes tendrán la oportunidad de acercarse a un elenco y un cineasta que han marcado la industria con su talento.
Una batalla tras otra llegará a las salas de cine, IMAX y 4DX el 25 de septiembre, distribuida por Warner Bros. Pictures. La película, producida por Ghoulardi Film Company, cuenta con un guion original de Paul Thomas Anderson y un equipo de producción que incluye a Adam Somner, Sara Murphy y el propio Anderson, con Will Weiske como productor ejecutivo.