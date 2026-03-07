Visitará Ryan Gosling CDMX para promocionar la película ‘Proyecto Fin del Mundo’

El actor Ryan Gosling visitará la Ciudad de México para presentar su película “Proyecto Fin del Mundo”, que se estrenará el 19 de marzo de 2026.

La cinta está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, se inspira en la novela de Andy Weir, y al ser una cinta de aventuras y ciencia ficción se perfila como uno de los blockbusters en el arranque de la primavera de este año.

A través de un video, compartido en las cuentas de redes sociales de Sony Pictures México, el actor canadiense anunció su visita a la capital de nuestro país.

La cita será el próximo viernes 13 de marzo como el mismo Ryan Gosling adelantó, además de que estará acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller para presentar “Proyecto Fin del Mundo”.

“¡Hola, México! Soy Ryan Gosling. Estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto a los directores, Phil Lord y Chris Miller, para compartir con ustedes nuestra nueva película ‘Proyecto Fin del Mundo’”, señaló Ryan Gosling.

“Es un viaje épico, emotivo y visualmente espectacular. Es una experiencia cinematográfica verdaderamente especial, hecha para la pantalla más grande. ¡Así que nos vemos en México!”, resaltó el protagonista del filme.

Aunque ya hay fecha para la visita de Ryan Gosling a Ciudad de México, aún no se han dado a conocer el lugar ni los horarios del evento, por lo que se recomienda estar atentos a las próximas actualizaciones, señala unotv.com.

“Proyecto Fin del Mundo” gira alrededor del profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling), quien se despierta en una nave espacial, a años luz de casa, sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol.