Espinoza Paz se dirigió al público para explicar el tema El culpable. “Está canción es para todos aquellos y aquellas que olvidan el romanticismo, el amor y la razón por la cual están enamorados de esa persona, olvidan el por qué la eligieron y ser cariñosos”, dijo.

Cada historia que contó, previa a las canciones, emocionó y arrancó suspiros; en el diálogo con sus fans mencionó que los asistentes no sabían que él había compuesto varias de las canciones, que fueron inspiradas en una sola persona; además aseguró que él no era igual que ellos, porque cuando se enamoraba lo hacía para siempre.

El repertorio estuvo compuesto por 30 temas, entre los que destacan Lo intentamos, Cabecita dura, Como un tatuaje, Díganle mi nombre, Hombre normal y Sólo un día, detalla milenio.com

En cuanto dijo: ¡Arriba las mujeres!, el recinto resonó con los gritos de beneplácito. Cada vez que explicaba las razones de un nuevo tema, recibía respuestas y reacciones emotivas.

El momento de bailar llegó cuando interpretó La mushasha chula; el anfitrión se dio el gusto de improvisar con la banda, pues les pidió que tocaran de otra forma la melodía, haciendo su cómplice al público de esa experiencia.

Durante el recorrido aclaró que él nunca le ha dicho a ninguna ex novia que le había escrito un tema, porque supone que ellas lo iban a saber en cuanto lo escucharan.

Llevaba más de media hora dando show y las canciones que interpretó seguían siendo inspiradas por ese amor que lo dejó, explicó que pasó por diferentes sentimientos hasta llegar a pensar que se podía dar un reencuentro.

“Ahora se me quita lo molesto, pasa el tiempo y ahí voy yo en mi imaginación, creía, pensaba y sentía que ella todavía me quería, porque le escribí canciones y beso muy bonito y en mi imaginación dije: ´Claro que me extraña, yo extraño su cuerpo, lo que significaba para mí, lo que me hacía sentir y lo que me hacía volar´; y en mi imaginación dije esto: ´Dime que me extrañas´, arrancando gritos de emoción de los asistentes que corearon al unísono el tema.

Otro de los momentos sorpresivos fue cuando dijo que ahí estaba su compadre Omar Chaparro y lo invitó a subir a cantar con él. Omar aceptó y se animó a compartir el escenario.

“Quiero agradecerle a mi compadre Omar Chaparro y pedirle que venga para acá”. Se abrazaron fraternalmente y le dijo “Primero invítame una copa” y ambos caminaron hacía la mesa con bebidas, para luego interpretar “Perdí la pose”. Espinoza Paz cerró con broche de oro con el tema “El próximo viernes”, se hincó y dirigió unas emotivas palabras a los asistentes.

“Les quiero agradecer esta noche, en especial a todos ustedes por su compañía, gracias por esta noche tan bella que me han regalado, me la he pasado muy bonito, tenía creo 14 años que no me presentaba en este lugar, les agradezco mucho esta noche, muchas gracias”, resaltó el sinaloense.