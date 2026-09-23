Vive Iñárritu encuentro con la realeza, en el estreno de ‘Digger’ en Londres

El cine mexicano y Hollywood se encontraron con la realeza británica este martes en Londres. El príncipe William y Kate Middleton llegaron a la alfombra roja del estreno mundial de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. La premier de Digger se llevó a cabo en el ODEON Luxe Leicester Square como parte de la Royal Film Performance, una función especial que en esta ocasión apoyó a The Film and TV Charity, organización que brinda apoyo a profesionales de la industria cinematográfica y televisiva del Reino Unido. Durante su recorrido por la alfombra roja, William y Kate convivieron con Tom Cruise y con González Iñárritu, con quienes intercambiaron algunas palabras antes de la proyección. El encuentro también tuvo un significado especial para los príncipes, quienes ya habían coincidido con Cruise en el estreno británico de Top Gun: Maverick, en 2022, señala quien.com

Para esta ocasión, Kate eligió un vestido largo color ciruela de Jenny Packham, mientras que William apostó por un clásico esmoquin negro. La presencia de González Iñárritu convirtió la premier en una noche relevante para el cine mexicano. El director ganador del Oscar regresa con Digger, una historia original protagonizada por Cruise como Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que emprende una carrera contra el tiempo para demostrar que puede salvar a la humanidad mientras enfrenta las consecuencias de una catástrofe que él mismo provocó.

El príncipe William y Kate Middleton llegaron a la alfombra roja de Digger.