Vive J-Hope de BTS concierto inolvidable en México

J-Hope llegó a la Ciudad de México, la única ciudad de Latinoamérica incluida en esta gira J-Hope on the Stage, con su producción completa, compuesta por tres pantallas LED gigantes, y 17 plataformas que cambiaban de posición en cada canción.

“México, son muy chidos”, dijo el también integrante de BTS. “Ustedes realmente saben cómo armar una fiesta, no lo esperaba, nosotros somos coreanos, no sé qué decir, están locos ustedes”.

La energía del fandom conmovió al integrante de BTS que hicieron la fiesta en grande: olas de luces, canto a todo pulmón y la mayor emoción cuando cantaron la parte en español del tema Chicken noodle soup, en la que J-hope comparte créditos con Becky G.

Y es que, en todos los conciertos de su gira, esa parte la deja J-Hope al público, y al ser México el único país de habla hispana, el Army se adueñó de la canción, y Hobi, como también se le conoce, estaba al borde de las lágrimas, su mirada irradiaba desconcierto y felicidad.

J-Hope estuvo acompañado por más de diez bailarines, y durante todo su show se mostró carismático y emocionado por estar aquí, de acuerdo con medios nacionales y lo que se percibe en todos los videos que inundaron las redes.

Durante algunos segundos descendió del escenario para saludar de cerca a los fans que se encontraban en las primeras filas.

“¡Te amo mucho, México!”, expresó antes de despedirse con un mensaje en coreano. “De verdad saben fiestear. Éste es un sueño compartido. Esto es México, por eso hay que venir otra vez. Y cuando digo esto no es broma, ni para quedar bien, todo esto jamás lo voy a olvidar”.

“Hace siete años que no venía y puedo sentir que fue un tiempo muy largo. Si siguen así me darán ganas de quedarme en México. Me hacen sentir como en casa, así que quiero dar un show más grande todavía (en el futuro)”.

Llegó la hora de acabar la primera de las dos noches de Hope on The Stage en el Palacio de los Deportes con Hope World, Future y Neuron.