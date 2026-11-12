Vive Latino 2027 revela fechas, cartel y precios de boletos

La organización del reconocido encuentro musical confirmó que la programación contempla la participación de 55 propuestas artísticas. Estas se distribuirán en cinco escenarios distintos, ofreciendo un total de 12 horas de música y actividades por cada jornada del festival.

El Vive Latino 2027 anunció fechas, cartel y precios para su edición 27. El festival se realizará el 13 y 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, con venta general de boletos a partir de este jueves 12 de noviembre.

La venta de boletos se estructuró en varias etapas. Los organizadores detallaron que las fases previas incluyeron una Preventa Beyond el lunes 9 de noviembre y una Preventa Priority el martes 10 de noviembre. La Preventa Banamex, exclusiva para clientes de dicha institución, comenzó el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 horas.

Se informó que la venta general, que no requiere tarjeta Banamex, inicia este jueves 12 de noviembre a las 14:00 horas. Todas las operaciones para adquirir los boletos se realizan exclusivamente a través de la plataforma de Ticketmaster.

Los precios anunciados corresponden a abonos que otorgan acceso para los dos días del festival. La organización detalló que existen cuatro modalidades de acceso, diseñadas para ofrecer diferentes servicios y comodidades a los asistentes.

El Abono General, la opción más básica, tiene un costo inicial de 2 mil 800 pesos en su Fase 1. Los accesos Banamex Platino, disponibles para las zonas Sur y Norte, se ofertan en 4 mil 800 pesos.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, los Boxes Oro, ubicados en las secciones Sur y Norte, están disponibles por 7 mil 500 pesos. La modalidad más premium, los Boxes Diamante Sur y Norte, alcanza un precio de 10 mil pesos.

La organización del festival precisó que los costos mencionados no incluyen los cargos por servicio que aplica la plataforma Ticketmaster. Además, el Abono General se comercializa en distintas fases, por lo que su precio puede variar y aumentar conforme se agotan las localidades disponibles en cada etapa.

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado las tarifas para adquirir boletos que permitan asistir únicamente un solo día al festival, enfocando la venta inicial en los abonos para ambas jornadas.