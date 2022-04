$!Viven cuatro días de fiesta en el Sunset Paradise Mazatlán 2022

El artista de la tornamesa puso a bailar a los presentes con ritmos latinos, y además aprovechó para presentar su más reciente material Let me begin y Dance latino.

Con la fiesta ya encendida llegó Mr Pig ponerle la cereza al pastel durante el atardecer. Este Dj que toda una revolución en Spotify tocó temas como Blue dreams, I just died in your arms tonight, Deep end y Comow es posible que a mi lado.

Para el cierre de esa noche de viernes, los jóvenes se dejaron llevar por el ambiente y se subieron a bailar a los sillones y mesas que están instalados sobre la arena, mientras que el staff de Onaki, Consentida y Privé, centros nocturnos del grupo que organiza el Sunset Paradise, regaló souvenirs y repartió botellas de champán, shots y luces de bengala.