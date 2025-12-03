Viven Daniel Radcliffe y Tom Felton un grato encuentro, 24 años después de ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe y Tom Felton estuvieron presentes en el Teatro Hudson de Nueva York luego de varios años de distanciamiento. Los viajeros amigos se dieron un fuerte abrazo e intercambiaron algunas palabras.

Los coprotagonistas de Harry Potter volvieron a estar juntos en una proyección especial en la ciudad de Nueva York de Merrily We Roll Along, el musical de Stephen Sondheim que Radcliffe protagonizó en Broadway en 2023 y que ahora puede verse en la gran pantalla.

Daniel Radcliffe y Tom Felton, quienes dieron vida a Harry Potter y Draco Malfoy en la famosa saga creada por J. K. Rowling, se reencontraron 24 años después del estreno de la primera película.

Radcliffe, de 36 años, y Felton, de 38, se conocieron durante el rodaje de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuyo estreno cumplió 24 años el mes pasado, detalla quien.com

La película, al igual que las siguientes adaptaciones de la exitosa saga literaria de J.K. Rowling, tuvo a Radcliffe como protagonista y a Felton en el papel de su rival escolar, Draco Malfoy.

La reunión se produce mientras Tom continúa protagonizando Harry Potter y el legado maldito en Broadway, proyecto en el que debutó el mes pasado. Al anunciar que repetiría su papel de Draco Malfoy en el escenario, el actor de 38 años compartió que le pidió consejos a Daniel, quien ganó un Tony por su actuación en Merrily We Roll Along el año pasado.

“He aprendido algunos consejos de Potter”, bromeó Tom durante una aparición en el programa Good Morning America. “Fue una de las primeras inspiraciones para venir a Broadway. Creo que lo vi en su primer espectáculo hace más de diez años y ahora ha ganado un Tony y es una gran inspiración de por qué Broadway es tan especial”.

Además, aunque Daniel Radcliffe aún no ha podido ver a su compañero sobre el escenario, sí ha expresado la ilusión que le provoca verlo vivir un momento tan importante en su carrera. “Estoy súper emocionado de que esté en esto, de que esté actuando en Broadway y de que esté haciendo el espectáculo. Es realmente encantador”, aseguró.

Los fans podrán ver nuevamente a Daniel sobre el escenario muy pronto. El actor regresará a Broadway el próximo año con Every Brilliant Thing, la obra de Duncan Macmillan junto a Jonny Donahoe.