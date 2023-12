Poco después se dedicó a la música, pero en 2017 se dio a conocer que Frankie Muniz había perdido la memoria, en concreto perdió varios recuerdos de su infancia, por lo que no recordaba prácticamente nada sobre haber filmado Malcolm In The Middle.

Podría no ser casualidad el reencuentro de Malcolm y su padre Hal (Frankie Muniz y Bryan Cranston, respectivamente), ya que este 2023 se ha hablado mucho de una posible continuación de la serie, detalló publimetro.com

Fue en una entrevista para el programa de Andy Cohen, que Bryan Cranston habló de su retiro de la actuación y mencionó que antes de despedirse de su carrera, le gustaría hacer algo relacionado a esa serie.