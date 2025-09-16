Viven la fiesta mexicana con La Arrolladora Banda El Limón

Los mexicanos celebraron el Grito de Independencia con un espectáculo de La Arrolladora Banda el Limón, quien compartió en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, sus grandes éxitos.

Tras el grito dado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la agrupación sinaloense puso a los espectadores a cantar con sus éxitos.

Uno de ellos “Traicionera”, para luego seguir con “Confesión”, “El Final de nuestra historia” y “Entre beso y beso”.