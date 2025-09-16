Viven la fiesta mexicana con La Arrolladora Banda El Limón

Los mexicanos celebraron el Grito de Independencia con un espectáculo de La Arrolladora Banda el Limón, quien compartió en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, sus grandes éxitos.
Tras el grito dado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la agrupación sinaloense puso a los espectadores a cantar con sus éxitos.
Uno de ellos “Traicionera”, para luego seguir con “Confesión”, “El Final de nuestra historia” y “Entre beso y beso”.
Max Cervantes tomó el micrófono para agradecer a los fans y decir: “qué noche tan mágica”, y luego cantaron “Y que quede claro”.
“¿Habrán personas enamoradas esta noche?”, para dejar escuchar las primeras notas de “Aquí hay para llevar”.
German Montero bajo a convivir con el público mientras sus compañeros seguían interpretando “Al ritmo de la banda”, para volver al escenario.
“Hay que ser conscientes que es una noche mágica, es la fiesta mexicana más grande del mundo, échese un grito el que esté orgulloso de ser mexicano”, añadió.
Tras el acto cívico protocolario, los mazatlecos continuaron el espectáculo con “La otra cara de la moneda”, “Deti exclusivo”, “Ya te perdí la fe” y “¿Qué me vas a dar?”.
Y la noche cerró, con los temas “Mi segunda vida”, “Corazón de Piedra” y “El Ruido de tus zapatos”.
Al final agradecieron al público su presencia a través de las redes sociales.
“¡Increíble noche mexicana la que pasamos en el Zócalo, CDMX! Nos hicieron cantar con el alma, bailar sin control y sentir cada canción. ¡Gracias por esta velada que quedará para siempre!”.