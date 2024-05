Meses antes la otra hija de la ex pareja, Zahara, hizo lo mismo durante una presentación de la hermandad Alpha Kappa en la universidad Spelman College.

De acuerdo con la revista People, la joven de 15 años, quien ayudó a Angelina a producir la obra de Broadway, figura solamente como Vivienne Jolie, sin embargo, no se ha confirmado si ha cambiado legalmente su nombre.

Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quitó el apellido de su papá y mantuvo solo el de su mamá en el programa de la obra de teatro The Outsiders.

Vivienne ayudó a Angelina Jolie en la producción de la obra de teatro The Outsiders.

Maddox, otro de los hijos de la pareja, tiene 22 años y no usa Pitt como apellido en documentos que no son legales y en cambio, utiliza Jolie, de acuerdo con Us Weekly.

Jolie y Pitt también son papás de Pax, de 20 años, Shiloh, de 17, y Knox, de 15, quien es el gemelo de Vivienne.

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 tras 12 años juntos y dos de matrimonio. Aunque los actores se declararon legalmente solteros en 2019, su proceso de divorcio aún continúa en curso.

La ex pareja ha acaparado cientos de titulares mientras luchan por la custodia de sus hijos y la bodega Chateau Miraval que compraron en 2008 en Francia.

Angelina Jolie compartió cómo se está desarrollando su vida familiar en medio del divorcio en una entrevista que le concedió a la revista Vogue de septiembre de 2023. “Teníamos mucho que sanar “, dijo la actriz en ese momento. “Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio”.

La actriz aparentemente está soltera, mientras que Brad Pitt ha sido vinculado sentimentalmente con Inés de Ramón desde finales de 2022.