‘Volver al Futuro’ regresa a cines de México para celebrar sus 40 años

Volver al Futuro, el clásico del cine de ciencia ficción desde su estreno en 1985, celebrará su 40 aniversario, con su regreso al cine.

El reestreno está programado para el viernes 31 de octubre de 2025 con funciones tanto en salas tradicionales como en formatos IMAX y 4DX, de Cinépolis.

La película fue dirigida por Robert Zemeckis y con la producción de Steven Spielberg, marcó a generaciones enteras con las inolvidables aventuras de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown.

La historia sigue a Marty McFly (interpretado por Michael J. Fox), un adolescente de 17 años que accidentalmente viaja en el tiempo desde 1985 hasta 1955 a bordo de un DeLorean modificado como máquina del tiempo por su excéntrico amigo, el científico Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd).

En el pasado, Marty debe arreglar el encuentro entre sus padres jóvenes para evitar que su propia existencia se borre, mientras lidia con paradojas temporales, humor y elementos culturales de los años 50.

La trama combina acción trepidante, romance adolescente y reflexiones sobre el destino, todo envuelto en una banda sonora inolvidable que incluye “The Power of Love” de Huey Lewis and the News.

Esta cinta se convirtió en un referente cultural por su innovación en el género de viajes en el tiempo, influyendo en innumerables obras populares como Los Simpsons, Cuestión de tiempo, Avengers: Endgame.

Rompió taquillas al recaudar más de 381 millones de dólares mundiales con un presupuesto de solo 19 millones, y su mezcla perfecta de nostalgia, humor y efectos especiales prácticos (sin depender excesivamente de CGI para la época) la ha mantenido fresca por décadas, señala milenio.com.

Además, inspiró tendencias pop como el hoverboard o las zapatillas Nike autoajustables, simbolizando la fusión de ciencia e imaginación que capturó la esencia de los 80.

Y ahora, para celebrar estos 40 años, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de volver a sumergirse en Hill Valley y acompañar a Marty y Doc en su aventura a través del tiempo.