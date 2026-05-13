Volverá Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar en el 2027

El anuncio fue realizado por Bill Kramer, CEO de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la organización, quienes destacaron el humor y estilo que Conan ha aportado a las recientes ediciones de los premios.

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció oficialmente que Conan O’Brien volverá como conductor de los Academy Awards en 2027. Con esta confirmación, el presentador sumará tres años consecutivos encabezando la ceremonia más importante del cine en Hollywood.

La 99 edición de los Oscar se celebrará el próximo 14 de marzo de 2027 en el emblemático Dolby Theatre. La ceremonia será transmitida en vivo a través de ABC y Hulu a partir de las 19:00 horas tiempo del este y a las 16:00 horas tiempo del pacífico, señala elimparcial.com

Además, regresarán como productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes repetirán en el cargo por cuarto año consecutivo, junto con Jeff Ross y Mike Sweeney, colaboradores habituales de Conan O’Brien.

Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, elogió la capacidad del conductor para mantener fresca y entretenida la ceremonia.

La edición de 2027 también será una de las últimas transmitidas bajo el control de Disney, ya que a partir de 2029 los derechos de transmisión de los Oscar pasarán a manos de YouTube.