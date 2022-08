Volverán las torturas y juegos macabros en ‘SAW 10’

La décima entrega de la franquicia Saw (Juegos macabros) llegará a las salas de cine para el siguiente otoño, ya que Lionsgate y Twisted Pictures han dado a conocer que la cinta se estrenará el 27 de octubre del 2023, con Kevin Greutert como director, manifestó el sitio de terror Bloody Disgusting.

Mark Burg y Oren Koules de Twisted Pictures manifestaron en un comunicado en Twitter que han estado escuchando lo que los fanáticos han estado pidiendo y están trabajando arduamente para planificar una película que encantará tanto a los aficionados de Saw como a los fanáticos del terror, informó el portal puroshow.com

Kevin Greutert, director de Saw VI, sigue siendo el favorito de los seguidores en toda la franquicia. También hay que decir que pronto se revelaran más detalles. Greutert también fue el editor de la cinta inicial de 2004 y las siguientes cuatro, de igual modo dirigió Saw 3D: The Final Chapter de 2010, así como las cintas de terror de Jessabelle (2014) y Jackals (2017).