Vuelve a Hollywood Matthew McConaughey tras años de ausencia

Matthew McConaughey regresó al cine tras seis años de ausencia con la película The Rivals of Amziah King , que se estrenó en el festival South by Southwest SXSW , el pasado 10 de marzo.

El artista estadounidense decidió volver cuando leyó el guion de The Rivals of Amziah King , escrito por Andrew Patterson.

Matthew McConaughey afirmó que este proyecto le ayudó a reencontrarse con su amor por la actuación. “Recordé un par de cosas”, comentó. “Uno, cuánto disfruto realmente actuar. Dos, me di cuenta de que, hey, McConaughey, eres bastante bueno en esto. Y tres, que actuar es una especie de vacaciones para mí”.

También atribuye su evolución como actor a la escritura de Greenlights, donde recopiló poemas, oraciones y recuerdos de sus diarios personales.

“El libro fue extremadamente honesto y me obligó a ser honesto conmigo mismo. Cosas que había estado pensando durante 35 años. Me hizo darme cuenta de quién soy realmente. Eso me dio aún más confianza, porque ya no tenía nada que ocultar. Lo había compartido. Así que eso me ha facilitado ser honesto como actor”, aclaró

Antes de su regreso al cine, Matthew McConaughey enfrentó un periodo de incertidumbre que lo llevó a cuestionar su futuro en Hollywood.

En una entrevista con el actor Glen Powell, recordó cómo tuvo que alejarse durante dos años debido a la falta de oportunidades fuera del género de comedias románticas.

McConaughey, quien protagonizó éxitos como Cómo perder a un hombre en 10 días y Experta en bodas, sintió que su carrera estaba estancada.

“Usualmente he hecho lo contrario de lo que Hollywood quería que hiciera”, explicó. “Cuando tuve mis años en las comedias románticas, solo podía mostrar parte de mi capacidad. Fueron grandes éxitos para mí, pero quería probar otras cosas”.

El actor dejó de recibir propuestas de otros géneros y, como resultado, se vio obligado a alejarse. Durante ese tiempo, mantuvo conversaciones con su esposa sobre la posibilidad de cambiar de carrera.

Hollywood no parecía dispuesto a aceptar su decisión de cambiar de rumbo. Según relató en su libro de memorias, rechazó una oferta de 14.5 millones de dólares para protagonizar otra comedia romántica.

Con el apoyo de su esposa, Camila Alves McConaughey, McConaughey resistió la presión y esperó a que llegaran los papeles adecuados.

Su paciencia dio frutos cuando fue elegido para interpretar a Ron Woodroof en El club de los desahuciados, papel que le valió un Premio Oscar y consolidó su transformación como actor dramático