$!Vuelve Alicia Villarreal a enamorarse, esta vez de Cibad Hernández

El año comenzó con drama y procesos legales para Alicia Villarreal, pero parece que esa etapa quedó atrás para dar paso a un nuevo capítulo lleno de ilusión. La estrella regia confirmó que comenzó a salir con Cibad Hernández, conferencista motivacional y creador de contenido.
Para los seguidores de la Güerita Consentida, la noticia fue motivo de alegría, ya que conocen las dificultades que ha enfrentado la cantante en los últimos años y, especialmente, durante este 2025 tras ser víctima de violencia.
“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar, y sí se los comparto es porque no quiero esconderme... seguramente me verán mucho con @cibadoficial11, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, escribió la intérprete de 53 años en su cuenta de Instagram.
De acuerdo con la información compartida por Hernández, de 42 años, se dedica a dar pláticas motivacionales, enfocadas principalmente en el empoderamiento de la mujer, señala vanguardia.com
“Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo... los amo demasiado”, agregó la cantante de Ay Papacito en la publicación donde confirmó el inicio del romance.
Por su parte, Hernández compartió un video en el que aparecen tomados de la mano y mostrando un tatuaje que, según especulan sus seguidores, podría hacer referencia a su relación o a un momento importante en común.
Lo último que se supo sobre el caso de su ex esposo es que obtuvo la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal aceptara su solicitud de amparo, tras justificar su ausencia a una audiencia por motivos médicos.
Martínez rechazó tajantemente las acusaciones de violencia doméstica que dieron origen a la medida, negando también versiones sobre un presunto cargo por tentativa de feminicidio.
“Alicia Villarreal”:Porque anoche hizo la señal de auxilio al terminar su concierto en Michoacán, horas después de que presuntamente denunció por violencia familiar a su aún esposo Cruz Martínez. pic.twitter.com/LsdTU6d0wz— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia)
February 17, 2025
En un concierto en Chiapas, Alicia pidió auxilio haciendo la señal de víctima de violencia, lo que desató una ola de especulaciones y revelaciones sobre la noche previa, en la que presuntamente habría sido violentada física y psicológicamente por el productor musical.