$!Vuelve Alicia Villarreal a enamorarse, esta vez de Cibad Hernández

El año comenzó con drama y procesos legales para Alicia Villarreal, pero parece que esa etapa quedó atrás para dar paso a un nuevo capítulo lleno de ilusión. La estrella regia confirmó que comenzó a salir con Cibad Hernández, conferencista motivacional y creador de contenido.

Para los seguidores de la Güerita Consentida, la noticia fue motivo de alegría, ya que conocen las dificultades que ha enfrentado la cantante en los últimos años y, especialmente, durante este 2025 tras ser víctima de violencia.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar, y sí se los comparto es porque no quiero esconderme... seguramente me verán mucho con @cibadoficial11, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, escribió la intérprete de 53 años en su cuenta de Instagram.