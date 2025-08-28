‘Vuelve’ Chalino Sánchez con inédito dueto con Los Tucanes de Tijuana

Previo a su lanzamiento, la agrupación compartió un adelanto del videoclip, que fue concebido como homenaje visual y sonoro a Chalino Sánchez, cuyo legado permanece vigente más de tres décadas después de su fallecimiento, detalla infobae.com

El lanzamiento de esta colaboración es este jueves 28 de agosto en todas las plataformas oficiales de Los Tucanes de Tijuana, incluido su canal de YouTube.

El grupo anunció el estreno de un dueto inédito en la canción “Rigo Campos”, un corrido compuesto por Mario Quintero y difundido originalmente en el álbum “Hermosísimo Lucero” de 1992, año en que asesinaron al cantante sinaloense.

Para el disfrute de todos sus fanáticos, la voz de Chalino Sánchez regresa al escenario musical acompañada por Los Tucanes de Tijuana en una producción póstuma que utilizará tecnología para reunir a dos figuras emblemáticas del regional mexicano.

La tecnología desempeñó un papel central en este proyecto al posibilitar el encuentro de las voces de ambos artistas. Para Los Tucanes de Tijuana, este dueto cumple un deseo largamente acariciado: presentar una interpretación conjunta con el intérprete que marcó una época en el género e influyó en varias generaciones de músicos y oyentes.

El corrido “Rigo Campos” relata la historia de Rigoberto Campos, personaje presentado como narcotraficante que fue víctima de una emboscada en la que perdió la vida, junto con sus escoltas.

La letra describe que Campos sufrió mutilaciones causadas por un rival y posteriormente utilizó prótesis, lo que le permitió continuar su carrera criminal, hasta su muerte.

Este tipo de narrativa, que reúne episodios de violencia, leyenda y venganza, ha caracterizado la obra de Chalino y ha sido retomada con frecuencia en el regional mexicano.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Rigo Campos existió como figura real o si el personaje se construyó a partir de relatos populares. Sin embargo, el corrido consolidó la reputación de Chalino Sánchez como exponente de historias que exploran la frontera entre realidad y mito.

La versión que comparten Los Tucanes de Tijuana formaparte de una serie de lanzamientos que celebran a las figuras más importantes de la música norteña y regional.

El material audiovisual, cuya fecha de publicación coincide con el aniversario de la muerte de Chalino Sánchez, busca ser atractivo para tanto los admiradores de larga data como para nuevas generaciones de oyentes.

La iniciativa destaca cómo la tecnología permite encuentros inesperados en la música, habilitando colaboraciones póstumas que mantienen vigente el legado de artistas fallecidos y atraen la atención de la industria y el público.

“El Rey del Corrido”, apodo de Chalino Sánchez, reaparece así en el circuito musical, reafirmando la longevidad de su influencia y el interés por las historias que cruzan la tradición y la innovación.