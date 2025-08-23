Vuelve Daddy Yankee, ahora como ‘DY’, estará en los Billboard Latin Music Week 2025

Es por eso que protagonizará el panel El Poder de la Reinvención, donde reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo.

DY no es solo un cambio de nombre, es un cambio de visión artística y en sus proyectos actuales, un rebranding en su identidad y evolución como artista.

DY, el artista anteriormente conocido como Daddy Yankee, anunció su triunfal regreso a los escenarios como parte de la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami, Florida del 20 al 24 de octubre.

“Billboard Latin Music Week siempre ha sido el lugar donde se escribe la historia. En 2006, DY fue la estrella del Q&A en la Conferencia Billboard de Música Latina y el primer artista de reggaetón en aparecer en nuestra portada. Ahora, su regreso marca otro capítulo decisivo en nuestra historia”, dice Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin y Español.

Agregó que su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual.

El anuncio llega justo después del lanzamiento del más reciente sencillo y video musical de DY, el alegre himno veraniego Sonríele, bajo HYBE Latin America.

“Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión”, dijo DY cuando el tema salió en julio. “La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días — es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría”, resaltó.

Durante las últimas tres décadas, el evento se ha convertido en el pilar constante de la música latina en este país, siendo el evento más importante y más grande que reúne a artistas latinos y ejecutivos de la industria de todo el mundo.

Este año, DY compartirá cartel con artistas como Anuel AA, Gloria y Emilio Estefan, Ozuna, Myke Towers, Laura Pausini, Carín León, Silvana Estrada, Pablo Alborán, Ela Taubert, Goyo, Kapo, Luis R. Conriquez, Netón Vega, Óscar Maydon, Xavi y muchos más aún por anunciarse.