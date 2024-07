“Presenté la idea de una película de terror folk con clasificación R y el equipo de Millennium no ha sido más que un gran apoyo. Es un gran grupo de personas, y les encanta el terror”, dijo para luego explicar que su visión será diferente a la planteada por Guillermo del Toro.

“Las películas de GDT eran óperas espaciales a gran escala y puramente Del Toro de principio a fin. Pero algunos de los cómics que Mike (Mignola) estaba haciendo en ese momento tenían un sentimiento muy diferente. Más horror popular delgado y mezquino, espeluznante. Un Hellboy más joven, vagando por los rincones oscuros del mundo. Investigador paranormal, acosador nocturno”.

En la nueva historia, Hellboy será acompañado por Bobbie Jo Song (Adeline Rudolph) una agente novata de la oficina de Investigación y Defensa Paranormal y juntos buscarán a un ghoul que recolecta almas.

En el elenco participan también Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson y Martin Bassindal.

En el primer tráiler de Hellboy: El hombre torcido, el investigador demoniaco paranormal tendrá tintes más oscuros y terroríficos.

De acuerdo con IMDb, la película se lanzará el 19 de septiembre de 2024.

Hellboy es un superhéroe ficticio creado por el escritor y artista Mike Mignola. El personaje apareció por primera vez en San Diego Comic-Con Comics #2 (agosto de 1993) y desde entonces ha aparecido en varias miniseries del mismo nombre, one-shots y crossovers entre empresas.

El personaje ha sido adaptado a tres largometrajes de acción real: dos protagonizados por Ron Perlman en 2004 y 2008 en el papel principal, y uno en 2019 protagonizado por David Harbour, así como dos películas animadas directamente en DVD, nuevamente protagonizadas por Perlman. y cuatro videojuegos: Asylum Seeker, The Science of Evil, como personaje jugable en Injustice 2, y Web of Wyrd.