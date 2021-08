Vuelve la polémica entre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os

Parece que la rivalidad entre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os no va terminar, luego de más de dos años de su primer polémica, es youtuber mazatleco quien comparte un video de más de una hora donde ataca a la también cantante.

“La guerra” mediática entre los youtubers comenzó hace años, al principio de su carrera como influencer, Kenia Os perteneció al “team Jukilop”, junto a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, sin embargo, tras no llegar a acuerdos y que la joven mazatleca no quisiera firmar un contrato en 2018 para cederle parte de sus derechos a Juan, su relación terminó, y comenzó una ola de dimes y dirites.

Aunque parecía que el pleito había terminado, pues no se tocó el tema por más de un año, este fin de semana Juan de Dios se volvió tendencia en Twitter por subir nuevamente un video donde ataca a la youtuber, quien hasta el momento no se ha manifestado, y que este sábado se mostró muy relajada haciendo una carne asada con sus amigos, como si no le importaran los ataques del influencer.

En el video Juan de Dios Pantoja afirmó que Kenia Os “se cuelga” de la fama que tiene junto a Kimberly Loaiza e incluso aseguró que forma parte del canal Zorrito Youtubero, espacio donde se critica a diversos influencers, el motivo es que supuestamente replica y apoya en sus redes dichos videos, en los que se ataca a su esposa.

Juan de Dios Pantoja llamó inmadura y conflictiva a Kenia Os. Incluso, recordó que tuvo problemas con una disquera, en donde según él, la cantante se “victimizó”.

"El cambio radical que hicimos en su carrera fue de cero al cien... tenía otra imagen, cuando pasó todo este problema cambió de imagen", comenta Juan de Dios Pantoja en el video.

Sin embargo, pese a todas las críticas en su contra, los usuarios de las redes sociales arremetieron en contra del polémico influencer, pues aseguraron que el esposo de Kimberly Loaiza debía ser cancelado. Y es que Juan de Dios Pantoja trató de justificar su actuar contra Kenia Os, incluso volvió a mencionar que supuestamente existen fotos íntimas de Kenia, por lo que lo tacharon de misógino.

Las redes se comenzaron a llenar de memes en contra de Juan de Dios, lo que demuestra que quizá no le salió la jugada como la tenía planeada, pues en lugar de dejar mal parada a Kenia Os, quien quedó mal ante los cibernautas fue él.