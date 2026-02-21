$!Vuelve Salma Hayek a su natal Veracruz vestida de jarocha

El reciente acercamiento entre Salma Hayek y Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, ha destacado por su relevancia cultural y política. La funcionaria agradeció públicamente el apoyo de la actriz que vestía el tradicional traje de jarocha, como parte de la promoción de su nueva producción audiovisual centrada en las bellezas del Golfo de México. El saludo entre Salma Hayek y Rocío Nahle se llevó a cabo en el marco de la promoción de la nueva serie de la actriz, quien escogió Veracruz como uno de sus escenarios principales.

Nahle compartió una imagen junto a Hayek en la que expresó: “Gracias @salmahayek por el apoyo y promoción cultural de México ante el mundo. Su nueva producción mostrará las bellezas en #Veracruz y la majestuosidad del ‘Golfo de México’”. La gobernadora subrayó el orgullo que representa para el estado ver a la actriz portar el traje típico de Jarocha y resaltó: “Portar el traje de Jarocha, de su tierra natal, nos enorgullece aún más. Fue un placer saludarla”. Durante un reciente acto en el Palacio Nacional, Salma agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la industria audiovisual, manifestando entre lágrimas: “Lo que no teníamos era esta presidenta”.