Warner Bros. retrasa los estrenos de ‘Aquaman 2’, ‘The Flash’ y ‘Black Adam’

La pandemia de Coronavirus sigue dejándose notar en la industria cinematográfica. Pese a la mejora de la situación y la reanudación de los estrenos, Warner Bros. ha decidido retrasar de nuevo algunos de sus lanzamientos más potentes, incluyendo títulos como Aquaman 2, The Flash y Black Adam.

Aquaman and The Lost Kingdom y The Flash iban a estrenarse en 2022, pero finalmente llegarán a los cines el próximo año. La cinta encabezada por Jason Momoa se lanzará el 17 de marzo de 2023 en lugar del 16 de diciembre de 2022, mientras que el filme de Ezra Miller llegará el 23 de junio en lugar de lanzarse el 4 de noviembre de este año como estaba previsto.

Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, se estrenará tres meses después de lo previsto inicialmente y no llegará a los cines hasta el 21 de octubre de 2022 en lugar de hacerlo en junio. La producción de animación DC Liga de supermascotas, también se ha aplazado desde mayo hasta el 29 de julio de 2022.

Wonka, encabezada por Timothée Chalamet en el rol de Willy Wonka, ha pasado de marzo de 2023 a finales de año: su fecha de lanzamiento se ha fijado para el 15 de diciembre de 2023. Lo mismo ha ocurrido con Meg 2: The Trench, que se ha retrasado hasta el 4 de agosto de 2023.

Según informa Variety, los estrenos se han aplazado en este caso por efecto de la pandemia, pero no por la falta de público en la salas —el lanzamiento de The Batman ha sido un éxito en todo el mundo con 250 millones de dólares en su primer fin de semana— sino por retrasos en los procesos de post-producción y efectos especiales causados por la crisis de Covid-19.

Shazam! 2 es la única cinta de Warner Bros., cuyo estreno se ha adelantado. Iba a lanzarse en junio de 2023, pero los fans podrán verla el 16 de diciembre de 2022.

“Estamos encantados de traer Shazam! 2 al público como regalo de Navidad este año. Familias de todas las edades realmente la disfrutarán”, dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución de Warner Bros, en un comunicado.