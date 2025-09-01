Warwick Davis volverá a Hogwarts en la serie ‘Harry Potter’

La serie de Harry Potter de HBO Max traerá de vuelta a uno de los actores de las películas: Warwick Davis quien interpretará de nuevo al profesor Filius Flitwich como lo hizo en las películas.

Esta nueva versión de la obra de J.K. Rowlling se estrenará en 2027 y ya está en pleno rodaje, con un nuevo elenco y equipo artístico para dar vida al mágico mundo de Hogwarts.

Davis es el único actor de la saga original que regresará en esta nueva adaptación, según lo anunciado hasta ahora. La serie de Harry Potter, cuya primera temporada volverá a adaptar el libro de Harry Potter y la piedra filosofal, está protagonizada por los jóvenes Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como los nuevos Harry, Ron y Hermione, respectivamente.

“Hogwarts siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón. Cuando entré por primera vez en las batas del profesor Flitwick hace todos estos años, nunca podría haber imaginado el viaje que este personaje —y el mundo mágico— me llevaría”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos los fans que han mantenido viva la magia - No puedo esperar a veros de vuelta en el aula. Aquí está por nuevas aventuras en Hogwarts”.