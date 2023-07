Carisma, seguridad, transparencia y nobleza son la clave del éxito de Wendy Guevara, quien es, para muchos, la favorita de “La Casa de los Famosos México”.

Durante su estancia en el reality show, la mujer trans se ha ganado el corazón del público con su manera característica de ser, pues seguidores, periodistas y personajes de la farándula definen su personalidad como única, incluso maravillosa.

La última temporada de “La Casa de los Famosos México” se estrenó el pasado 4 de julio, y poco a poco, los fanáticos de la integrante de “Las perdidas” van en aumento.

Entre videos icónicos que circulan en redes sociales, en los que Wendy cuenta chismes, anécdotas graciosas, baila y canta, también se encuentran experiencias oscuras de su pasado.

Sin embargo, la manera de afrontar su realidad y aceptarse tal cual es con la frente en alto, la ha posicionado como una de las influencers más admiradas en el programa.



Su conexión con el público

Melina Medina García, una estudiante universitaria perteneciente a la comunidad LGBT+, señaló que lo que define a Wendy es su sencillez, pues a diferencia de otros artistas, es una persona con quien es fácil identificarse.

“Es un símbolo de representación para las jóvenes, los jóvenes trans de hoy en día que están pasando por un proceso de crecimiento, que no sabe si en sus familias son aceptados o no, y el hecho de ver a personas así que puedan triunfar, que sean famosas, que sean aceptadas por la sociedad es un factor muy importante para ellos”, puntualizó.

Además de visibilizar a la comunidad trans, Wendy ha enseñado con el ejemplo la importancia de resignificar memorias traumáticas, sacando el lado positivo de experiencias que, para algunos, son difíciles de contar.

“La sensibilidad con lo que lo cuenta, cuenta chistes sobre su propio cuerpo, acerca de su transición, sobre todos sus traumas, los hace ver divertidos aunque sabemos que no es divertido”, dijo Melina.

Wendy confesó ante sus compañeros de casa que vivió abuso sexual tiempo atrás, situación que está superada, aseguró.

“A pesar de que la vida la ha golpeado muy feo, ella no está enojada con la vida, que siempre es alegre y está tratando de salir adelante”.

Como persona de la diversidad sexual, Melina agradeció que Wendy participe de un proyecto de tal magnitud, que le permita a la sociedad conocer un poco más de lo que es ser parte de la comunidad LGBT+.

“Te inspira una vibra de confianza, que no sea una persona creída, independientemente si es un poco altanera o no, no te da la vibra de una persona que te vaya a juzgar, o que se le haya subido la fama”, señaló.



Lo que opina la prensa

Frente a cámaras, la estrella de redes sociales inventó el programa “Resulta y Resalta”, apartado en el que cuenta chismes para entretener a sus compañeros en un entorno tan ameno como divertido.

En una emisión del programa “De Primera Mano”, el conductor Gustavo Adolfo Infante dijo que si pudiera contrataría a Wendy para realizarlo, tras opinar que es una persona maravillosa y con mucho talento.

“El programa ese, o sea yo, no sé si tengan el contrato, pero yo la contrataba para hacer ese programa. Le pones un guion, le ayudas un poquito porque tienes que tener una periodicidad, con la ayuda de varios escritores sería un éxito, la verdad”, dijo el conductor.

Por otro lado, la periodista Ana María Alvarado escribió en su portal que usuarios de Internet han creado memes expresando que Wendy Guevara es su favorita, llegando a editar el nombre del reality a “La Casa de Wendy y unos famosos”.

En su primera semana de emisión, la conductora de “Sale el Sol’ escribió que sus anécdotas, sus vivencias buenas y malas han dado el mayor rating al programa.