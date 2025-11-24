Wicked 2 arrasa en cines con 14 récords de taquilla

Wicked la segunda parte del musical que adapta la aclamada obra de Broadway, debutó en cines con una fuerza inesperada y logró romper 14 récords de taquilla en su primer fin de semana.

Los estudios y los analistas no esperaban este arranque tan contundente de la película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La secuela no solo superó las expectativas, sino que se convirtió en un fenómeno global que impone nuevos estándares para las producciones musicales en pantalla grande, de acuerdo con elimparcial.com.

En su debut, Wicked 2 acumuló cifras históricas que de inmediato la colocaron en el radar como uno de los estrenos más exitosos del año. De acuerdo con reportes preliminares del sector, la cinta no solo rebasó la recaudación de su antecesora, sino que logró posicionarse al nivel de franquicias multimillonarias del cine contemporáneo.

Entre los logros más comentados se encuentran el récord de mejor fin de semana de estreno para un musical, el mejor estreno de una secuela basada en Broadway, y uno particularmente sorprendente: el mayor estreno global de una película encabezada por dos mujeres.

Estos logros impulsaron una ola de entusiasmo entre el público y la crítica, quienes han resaltado el impacto cultural que Wicked ha construido durante dos décadas, tanto en teatro como en cine.

La secuela arrasó con marcas tanto en Estados Unidos como en mercados internacionales. Entre los principales récords que superó destacan:

Mayor apertura global para una película musical.

Mayor apertura doméstica para un musical en Estados Unidos.

Mejor estreno para una película musical dirigida por una mujer.

Mayor estreno para una secuela basada en Broadway.

Mayor apertura para una película de fantasía musical.

Mayor taquilla en preventas para un musical.

Mayor número de asistentes en su día de estreno para una cinta musical.

Debut más alto para una película encabezada por dos protagonistas femeninas.

Mayor apertura de una película PG-13 musical.

Mayor fin de semana de estreno en mercados de Latinoamérica para un musical.

Récord de asistencia IMAX para un musical en su día de estreno.

Mayor recaudación global de medianoche para una película musical.

Mejor estreno en Europa para una secuela de fantasía.

Mayor apertura simultánea en streaming-premiere anticipado (en territorios donde aplicó).

El impacto de Wicked no se explica únicamente por el espectáculo visual o el peso de su elenco. Desde su origen en Broadway, la historia ha conectado con millones de personas por su mezcla de fantasía, amistad, identidad, y un mundo que reinventa los mitos de Oz. La llegada de Wicked 2 representa la conclusión de un viaje emocional y narrativo que los fans esperaron por años.