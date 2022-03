“Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente sin espinas en masa y realmente sentí que esto es una indicación muy clara de que ya no somos el club genial. Will Smith debería haber sido escoltado fuera de los Oscar después de atacar a Chris Rock, y si me lo hace a mi, lo hubiera demandado por una suma de 200 millones de dólares”

“Si quieres gritar desde la audiencia, o mostrar tu desaprobación, publica algo en Twitter. Eso está bien. Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras. No tengo nada en contra de Will Smith. Le deseo lo mejor, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche. Fue un momento egoísta” resaltó Carrey.